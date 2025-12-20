Çin’den ABD’nin Missouri eyaletine Covid-19 davası

Çin, Covid-19 salgınına ilişkin açılan davalar nedeniyle ekonomik ve itibari çıkarlarının zarar gördüğünü öne sürerek, ABD’nin Missouri eyaleti ve bazı Amerikalı yetkililer hakkında Wuhan’daki bir mahkemede dava açtı.

Pekin yönetimi, Missouri’nin hukuki girişimlerinin “asılsız dava” ve “iftira” niteliği taşıdığını savunuyor.

Missouri Başsavcısı Catherine Hanaway tarafından yayımlanan belgelere göre dava, Çinli bilimsel kurumlar ve devlet kuruluşları tarafından açıldı.

Davalılar arasında Missouri Eyaleti, Missouri Valisi Mike Kehoe, ABD Senatörü Eric Schmitt ve eski Missouri Başsavcısı Andrew Bailey yer alıyor.

Dava dilekçesinde, Missouri’nin açtığı davalar ve kamuoyuna yaptığı açıklamaların Çin’in egemenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar verdiği, ciddi ekonomik kayıplara yol açtığı ileri sürüldü.

Çin tarafı, 50,5 milyar dolar tazminat, yargılama giderleri ve ABD ile Çin’deki büyük medya kuruluşlarında kamuoyu önünde özür talep ediyor.

MİSSOURİ'NİN 24 MİLYAR DOLARLIK KARARI

Dava, Missouri’nin bu yıl başında eyaletteki bir federal mahkemenin verdiği 24 milyar dolarlık gıyabi kararı tahsil etmeye hazırlanmasıyla aynı döneme denk geldi.

Missouri, 2020 yılında açtığı davada Çin’i, Covid-19’un ilk aylarında salgına ilişkin bilgileri gizlemekle ve kişisel koruyucu ekipmanların küresel tedarikini engellemekle suçlamıştı. Çinli kurumlar bu davaya katılmamıştı.

Missouri yetkilileri, kararın tahsili için Çin’e ait devlet varlıklarının hedef alınacağını açıklamıştı. Pekin ise kararı gayrimeşru ve siyasi saiklerle alınmış olarak nitelendirerek, Çin varlıklarına el konulması halinde misilleme yapılacağı uyarısında bulunmuştu.

Çin, Covid-19’un Wuhan’daki bir laboratuvardan sızdığı ve salgının başlangıcında bilgilerin kasıtlı olarak gizlendiği iddialarını reddediyor.

Pekin yönetimi, salgın sürecinde şeffaf ve sorumlu davrandığını savunurken, virüsün kökenine ilişkin uluslararası bilimsel tartışmaların henüz kesin bir sonuca ulaşmadığını vurguluyor.

KÖKEN TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Covid-19’un kökenine ilişkin tartışmalar, virüsün 2019’da Wuhan’da ortaya çıkmasından bu yana devam ediyor.

Bazı ABD’li yetkililer ve yasa yapıcılar laboratuvar kaynaklı bir olasılığın dışlanamayacağını savunurken, birçok bilim insanı ve uluslararası kuruluş, mevcut kanıtların virüsün doğal mı yoksa laboratuvar bağlantılı mı ortaya çıktığını kesin olarak göstermediğini belirtiyor.