Çin Devlet Başkanı Şi, Rus mevkidaşı Putin ile görüşecek
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 15 Aralık'ta Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile çevrim içi görüşme yapacağı bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı açıklamada, Şi ile Putin'in çevrim içi görüşeceğini belirtti.
Sözcü Hua, 15 Aralık'ta yapılacak görüşmede liderlerin ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel sorunları ele alacağını kaydetti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi iki ülkenin liderlerinin görüşmesi, her iki ülkenin ABD ile son dönemdeki gerilimli ilişkileri nedeniyle, güç dengeleri bakımında kritik önem taşıyor.
Devlet Başkanı Şi, ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile 16 Kasım'da yaklaşık 3,5 saat süren çevrim içi görüşme gerçekleştirmişti.
Putin de Biden ile 7 Aralık'ta çevrim içi görüşmüştü. İki ülke liderleri arasında yıl sonundan önce yüz yüze görüşme yapılabileceği bildirilmişti.
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