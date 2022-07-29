Çin Devlet Başkanı Şi'den 'Marksizm' vurgusu: 21. yüzyılda yeni bir canlılık kazandı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Marksizm'in 21. yüzyılda yeniden canlılık gösterdiğini söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Beijing'de düzenlenen Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Dünya Marksist Siyasi Partiler Forumu'na yönelik bir tebrik mesajında konuştu.
Şi Cinping, Marksizm'in açık, gelişen bir teori olduğunu belirterek, her ülkenin kendine özgü koşullarına uyarlandığında o ülkelerde kök salabildiğini ve ancak çağa ayak uydurduğunda canlılığını sürdürebildiğini söyledi.
Şi, 21. yüzyılda Marksizm'in, tüm ülkelerdeki Marksist siyasi partilerin gayretli araştırmaları ve uyumlu çabaları sayesinde yeni ufuklar açtığını ve giderek yeniden canlılık gösterdiğini ifade etti.
Şi ayrıca, ÇKP'nin, Marksizm'in temel ilkelerini Çin'in kendine özgü koşulları ve rafine geleneksel Çin kültürüyle bütünleştirdiğini, Marksizm'i Çin bağlamına ve zamanına uyarladığını ve Çin'in kendine özgü nitelikleriyle sosyalizm yolunda şaşmaz bir şekilde ilerlediğini söyledi.
'DİĞER ÜLKELERDEKİ MARKSİST SİYASİ PARTİLERLE DİYALOG HALİNDEYİZ'
Şi Cinping, yüz yıldır görülmeyen derin değişimlerin dünya çapında hızla geliştiğini ve insanlığın yine tarihte bir dönüm noktasında bulunduğunu belirterek, Marksizm'i ulusal koşullara ve zamana daha uygun hale getirmenin ve insanlığın önündeki yolu gerçeğin ışığıyla aydınlatmanın Marksist siyasi partilerin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.
Şi, ÇKP'nin diğer ülkelerdeki Marksist siyasi partilerle fikir alışverişini ve diyaloğu güçlendirmeye, kendi ulusal koşullarını ve zamanın trendini göz önünde bulundurmaya ve Marksizm'i zenginleştirmeye ve geliştirmeye devam etmeye hazır olduğunu, böylece Marksizm'in insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk oluşturma sürecinde hakikatin daha büyük gücünü göstermesini istediğini söyledi.
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