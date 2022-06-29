Çin, NATO'yu Ukrayna krizini bahane ederek blok çatışmasını körüklememeye çağırdı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:29

BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu brifinginde konuşan Zhang Jun, "Ukrayna krizi bir kez daha dünyaya bir uyarı verdi" dedi ve sözlerini "Güvenlik bölünemez. Güç konumuna körü körüne bir inanç, askeri ittifakın genişlemesi ve diğer ülkelerin güvenliği pahasına kendi güvenliğinin peşinde koşulması, kaçınılmaz olarak güvenlik ikilemlerine yol açacaktır" diyerek sürdürdü.

Zhang, NATO'nun Soğuk Savaş'tan sonra doğuya doğru beş kez genişlemesinin yalnızca Avrupa'yı daha güvenli yapmakta başarısız olmakla kalmayıp, aynı zamanda çatışma tohumunu da ektiğini ve bunun da üzerinde düşünmeye değer bir ders olduğunu kaydetti.

BM Daimi Temsilcisi, "Soğuk Savaş uzun zaman önce sona erdi. NATO'nun kendi pozisyonunu ve sorumluluklarını yeniden gözden geçirmesi, blok çatışmasına dayalı Soğuk Savaş zihniyetini tamamen terk etmesi ve bölünmez güvenlik ilkesi doğrultusunda dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik çerçevesi inşa etmeye çalışması gerekiyor" dedi. Zhang, Çin'in NATO'nun stratejik uyumuna dikkatini verdiğini ve sözde "Stratejik Konsept"in politik sonuçlarından derin endişe duyduğunu söyledi. Bazı NATO liderlerinin son zamanlarda diğer ülkeleri bir tehdit olarak resmettiklerine atıfta bulunan Zhang, dünyanın farklı yerlerinde sorun çıkaranın NATO'nun kendisi olduğuna vurgu yaptı.

Zhang, "NATO'yu derslerini almaya, Ukrayna krizini dünya çapındaki blok çatışmasını ya da yeni bir Soğuk Savaş'ı körüklemek için bir bahane olarak kullanmamaya ve Asya Pasifik'te hayali düşmanlar aramamaya veya suni aykırılıklar ve bölünmeler yaratmamaya çağırıyoruz" dedi.

"MODASI GEÇMİŞ SOĞUK SAVAŞ SENARYOSU"

Çin'in, NATO'nun Asya Pasifik'e dahil olması için yaygara koparan belirli unsurlara ya da askeri ittifaklar temelinde NATO'nun bir Asya Pasifik versiyonuna şiddetle karşı çıktığını vurgulayan Zhang, "Modası geçmiş Soğuk Savaş senaryosu Asya Pasifik'te asla yeniden canlandırılmamalı. Dünyanın bazı bölgelerini etkileyen türde bir kargaşa ve çatışmanın Asya Pasifik'te olmasına izin verilmemeli" dedi. "Asya Pasifik ülkeleri, zor kazanılan barış ve refahın takdirini ve ortak kalkınma ve yeniden canlanma arayışında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine odaklanma arzusunu paylaşıyor. Tarihin akışına ters gidecek her türlü girişim başarısızlığa mahkumdur" açıklamasında bulundu.

Çinli temsilci, Ukrayna krizinin devam etmesinin üzücü ve endişe verici olduğunu belirterek barışı yeniden tesis etmenin ve pekiştirmenin tek geçerli yolunun diyalog ve müzakere olduğunu vurguladı. "Bir süredir Çin, ateşkes çağrısında bulunan tüm barışsever ülkelere katılıyor. Barış görüşmelerini ilerletmeye ve gerilimi azaltmak, barışı yeniden tesis etmek, insani durumu hafifletmek ve küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak için aralıksız çaba sarf etmeye kararlıyız" diyen Zhang, Çin'in Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakereleri desteklediğini ve ayrıca BM genel sekreterinin, aralarında tahıl ihracatının da bulunduğu konulardaki çabalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.