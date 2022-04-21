Çin: Tek taraflı yaptırımlara karşıyız

21 Nisan 2022 Perşembe, 11:27

Çin, küresel arenada bazı devletlere uygulanan tek taraflı yaptırımlar üzerine açıklamalarda bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in tek taraflı yaptırımları kabul etmediğini ve uluslararası sorunların çözümünde çifte standart izleme niyetinde olmadığını söyledi.

'TEK TARAFLI YAPTIRIMLARA KARŞIYIZ'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptırımlara değinerek, "Tek taraflı yaptırımlara karşıyız ve blok oluşturma ve çatışmayı tırmandırma amaçlı bir politika izlemeyi planlamıyoruz. Çin kriz durumlarının çözümüne yönelik her türlü çabayı destekleyecek, çifte standart uygulamayacağız" dedi.

'ORTAKLAŞA ÇÖZECEĞİZ'

Şi Cinping, yaptırımların kötüye kullanılmasına karşı çıktıklarını ifade ederek, "Hem geleneksel hem de yeni alanlarda güvenliği sıkı bir şekilde koruyacağız, çatışmalar, terörizm ve iklim değişiklikleriyle mücadele de dahil olmak üzere küresel sorunları ortaklaşa çözeceğiz" dedi.