Çin: Tek taraflı yaptırımlara karşıyız
Çin, tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu duyurdu.
Çin,
küresel arenada bazı devletlere uygulanan tek taraflı yaptırımlar üzerine
açıklamalarda bulundu.
Çin
Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in tek taraflı yaptırımları kabul etmediğini ve
uluslararası sorunların çözümünde çifte standart izleme niyetinde olmadığını
söyledi.
'TEK TARAFLI YAPTIRIMLARA KARŞIYIZ'
Çin
Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptırımlara değinerek, "Tek taraflı
yaptırımlara karşıyız ve blok oluşturma ve çatışmayı tırmandırma amaçlı bir
politika izlemeyi planlamıyoruz. Çin kriz durumlarının çözümüne yönelik her
türlü çabayı destekleyecek, çifte standart uygulamayacağız" dedi.
'ORTAKLAŞA ÇÖZECEĞİZ'
Şi Cinping, yaptırımların kötüye kullanılmasına karşı çıktıklarını ifade ederek, "Hem geleneksel hem de yeni alanlarda güvenliği sıkı bir şekilde koruyacağız, çatışmalar, terörizm ve iklim değişiklikleriyle mücadele de dahil olmak üzere küresel sorunları ortaklaşa çözeceğiz" dedi.
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