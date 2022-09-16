Çin'de büyük yangın: 200 metrelik bina alevlere teslim oldu!
Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde 200 metre uzunluğunda bir bina alevlere teslim oldu.
Çin kamu yayın kuruluşu CCTV'nin haberine göre, Çin devletine ait telekomünikasyon şirketi China Telecom'un Hunan eyaletinin başkenti Changsha şehir merkezindeki binasında yangın çıktı. Alevlerin sardığı binadan çıkan dumanlar gökyüzünde yoğun ve siyah bir tabaka oluşturdu.
This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha??caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! ?? pic.twitter.com/QNnezk2Mxk— China in Pictures (@tongbingxue) September 16, 2022
CAN KAYBI KONUSUNDA AÇIKLAMA YOK
Reuters'a göre yangın söndürüldü, ancak can kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada yayınlanan videolarda, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar ve binayı saran şiddetli yangın görülüyor.
This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha??caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! ?? pic.twitter.com/QNnezk2Mxk— China in Pictures (@tongbingxue) September 16, 2022
Hunan eyaletinin başkenti Changsha'nın yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusa sahip olduğu biliniyor.
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