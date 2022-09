Çin'de büyük yangın: 200 metrelik bina alevlere teslim oldu!

Çin kamu yayın kuruluşu CCTV'nin haberine göre, Çin devletine ait telekomünikasyon şirketi China Telecom'un Hunan eyaletinin başkenti Changsha şehir merkezindeki binasında yangın çıktı. Alevlerin sardığı binadan çıkan dumanlar gökyüzünde yoğun ve siyah bir tabaka oluşturdu.

This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha??caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! ?? pic.twitter.com/QNnezk2Mxk