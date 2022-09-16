Çin'de büyük yangın: 200 metrelik bina alevlere teslim oldu!

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde 200 metre uzunluğunda bir bina alevlere teslim oldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 13:06
Çin'de büyük yangın: 200 metrelik bina alevlere teslim oldu!
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Çin kamu yayın kuruluşu CCTV'nin haberine göre, Çin devletine ait telekomünikasyon şirketi China Telecom'un Hunan eyaletinin başkenti Changsha şehir merkezindeki binasında yangın çıktı. Alevlerin sardığı binadan çıkan dumanlar gökyüzünde yoğun ve siyah bir tabaka oluşturdu.

CAN KAYBI KONUSUNDA AÇIKLAMA YOK

Reuters'a göre yangın söndürüldü, ancak can kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar ve binayı saran şiddetli yangın görülüyor.

Hunan eyaletinin başkenti Changsha'nın yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusa sahip olduğu biliniyor.


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