Çin'de karantina zorunluluğu kalktı: Uçuşlar törenle başladı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:12

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:12

2020 yılı Mart ayı itibariyle Çin'de sınır kapılarında uygulanan karantina zorunluluğunun kalkmasının ardından Çinli havayolu şirketi pandeminin ardından ilk kez İstanbul- Guangzhou uçuşunu gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde 240 yolcuyla gerçekleşen ilk uçuş öncesi İstanbul Havalimanı'nda tören düzenlendi.

"ÇİN VE TÜRKİYE ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ GÖRMEYİ ARZULUYORUZ"

Törende konuşan Çinli havayolu şirketinin Türkiye Genel Müdürü Wen Demei, "Yolcularımıza teşekkür ederim. Sizlerin güvenini kazanmak için hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Pandemiden önce Türkiye, Çinli turistlerin en önemli turizm destinasyonlarından biri oldu. Maalesef bu dönemde uçuşlarımızı durdurmak zorunda kaldık. Ben inanıyorum gelecek yıllarda Türkiye'de önemli bir potonsiyel var. Çin'in en büyük hava yolu şirketi olarak Çin ve Türkiye arasında köprü görevi görmeyi arzuluyoruz" diye konuştu.

"DİĞER KENTLERE DİREKT UÇUŞ BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ"

Yolculardan Cheng Qoing, Guangzhou'ya İstanbul'dan direk uçuş başlamasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Fiyatlar çok yüksek değil, ödeyebiliyoruz. Gelecekte Çin'in diğer kentlerine de direkt uçuş başlamasını bekliyoruz. Buradaki insanların çoğu benim gibi transfer yolcusu. Çoğu İngiltere'den geldi" şeklinde konuştu.