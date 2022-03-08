Çin'de petrol fiyatları Ukrayna krizi nedeniyle son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Çin'de petrol fiyatları Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı küresel fiyat artışı nedeniyle 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Caixin'in, enerji piyasası sitesi " 315i.com"un gerçek zamanlı satış verilerine dayandırdığı haberine göre, 7 Mart'ta bir ton benzinin toptan satış fiyatı 10 bin 306 yuana (1630 dolar), bir ton dizel benzinin toptan satış fiyatı ise 8 bin 657 yuana (1370 dolar) ulaştı.
İki kalemde de son 10 yılın en yüksek fiyatları kaydedildi.
En son Mart 2012'de bir ton benzin toptan satış fiyatı 9 bin 180 yuana (1452 dolar), bir ton dizel benzinin toptan satış fiyatı ise 8 bin 330 yuana (1318 dolar) çıkmıştı.
Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurumlar iç
piyasadaki perakende petrol fiyatını her 10 iş gününde bir ayarlıyor. İç
piyasadaki petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların
altına düşmesi durumunda düzenleyici kurum olan Ulusal Kalkınma ve Reform
Komisyonu fiyata müdahale ediyor.
Komisyon, bu yıl küresel piyasadaki fiyat artışları nedeniyle iç piyasadaki
fiyatı şimdiye dek 5 kez arttırdı. Son artış 4 Mart'ta oldu. Yeni ayarlamanın 14
Mart'ta yapılması bekleniyor.
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