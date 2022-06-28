Çin'den ABD'ye çağrı: Tayvan ile resmi temasları durdurmaya çağırıyoruz
Çin, ABD'ye tek Çin ilkesine sıkı sıkıya uyması ve Tayvan ile yapılacak her türlü resmi temasa son vermesi yönünde çağrıda bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Zhao Lijan, ABD'ye, "Tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye sıkı sıkıya uyması ve Tayvan ile yapılacak her türlü resmi temasa son vermesi" yönünde çağrıda bulundu.
Zhao, "Çin, egemenlik ve resmi nitelikte anlaşmaların müzakere edilmesi veya yapılması da dahil olmak üzere, Çin ile diplomatik bağları olan ülkeler tarafından Tayvan bölgesiyle her türlü resmi temasa kesinlikle karşı çıkıyor. Bu tutum daimi ve açıktır" dedi.
Zhao ayrıca, "dünyada tek bir Çin olduğunu ve Tayvan'ın da Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu" altını çizerek, Çin hükümetinin, Çin'in tamamını temsil eden tek yasal hükümet olduğunu belirtti.
'NE KADAR HIRSLI OLURLARSA BAŞARISIZLIKLARI O KADAR ACI OLUR'
Zhao Lijan, ABD'nin, "Tayvan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesajlar göndermekten kaçınması gerektiğini bildirdi.
Zhao ayrıca, "Tayvan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine, ABD desteğiyle bağımsızlık talep edebilecekleri düşüncesinden bir an önce vazgeçmeleri gerektiğini açıkça belirtmek isteriz, zira ne kadar hırslı olurlarsa başarısızlıkları o kadar acı olur" dedi.
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