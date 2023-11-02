Çin'den Myanmar'da 'acil ateşkes' çağrısı

Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:52

Güncelleme: 02.11.2023 - 12:51

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'daki çatışma haberlerinin yakından takip edildiği belirtilerek, ilgili taraflara bir an önce ateşkes yapmaları ve çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuldu.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada "Çin, ilgili tarafları diyalog ve istişare yoluyla farklılıkları barışçıl bir şekilde çözmeye, olayların tırmanmasını önlemeye ve Çin-Myanmar sınırının güvenlik ve istikrarını sağlamak için somut ve etkili önlemler almaya çağırdı" dedi.



Söz konusu açıklamalar, Myanmar ordusunun kuzeydeki Shan Eyaleti de dâhil olmak üzere ülkedeki askeri mevzilerinin Cuma günü Myanmar'daki etnik silahlı gruplar tarafından saldırıya uğraması ve şiddetli çatışmaların yaşanmasının ardından geldi.

MYANMAR'DA NELER OLUYOR?

Myanmar rejimine ait savaş uçakları 20 yıl aradan sonra ilk kez, yetmiş yıldır merkezi hükümete karşı savaşan ve büyük bir etnik azınlık olan Karenlerin adını taşıyan silahlı bir grup olan KNU tarafından kontrol edilen bölgeye şiddetli bir hava saldırısı düzenledi.

Silahlı grubun sözcüsü tarafından AFP'ye verilen demece göre, Myanmar ordusu Çarşamba günü düzenlediği hava saldırılarında Çin sınırında konuşlu silahlı grubun kontrolündeki bölgeyi bombaladı.



Saldırılar, ordunun Çin yatırımlarına ev sahipliği yapan ve Myanmar yönetiminin kontrolü kaybettiği söylenen kuzey bölgesinde gerçekleşti.



