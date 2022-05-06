Çin'den pandemi açıklaması: 'Sıfır vaka politikası' sürecek
Çin, Kovid-19 salgınına karşı "sıfır vaka" politikasının ödünsüz sürdürüleceğini bildirdi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin en üst düzey karar organı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısında salgınla mücadelede izlenen siyasete dair değerlendirmede bulundu.
Şi Cinping, Şanghay'daki salgını kontrol altına almak için başvurulan tedbirlerin "zamanın testine dayanacağına" inandığını ifade ederek, "Kuşkuya kapılmamalı, dinamik sıfır Kovid genel politikasına ödünsüz şekilde bağlı kalmalıyız. Ülkenin salgınla mücadele stratejisini ve siyasetini engellemeye, sorgulamaya ve reddetmeye yönelik her türlü söz ve eyleme karşı mücadele etmeliyiz" dedi.
'SALGININ CİDDİYETİNİ GÖZ ARDI ETMEMELİYİZ'
Şi, dünyada Kovid-19 vakalarının halen yüksek ve virüsün mutasyon geçirmekte olduğunu, salgının nasıl gelişeceğine dair büyük belirsizlik bulunduğunu belirterek, "Kayıtsızlığa ve kendi haklılığına inanan bir düşünce tarzına kapılıp salgının ciddiyetini göz ardı etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.
Şi Cinping, Kovid-19 salgınının başında ilk vakaların ortaya çıktığı Vuhan'da olduğu gibi Şanghay'da da virüsü yenmeyi başaracaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Çin büyük bir nüfusa ve giderek yaşlanan bir nüfusa sahip. Bölgesel gelişmişlik farkları tıbbi imkanlara erişimde sıkıntılar var. Kontrol tedbirlerini gevşetmek büyük bir salgına ve çok sayıda ağır hastalığa ve ölüme yol açacaktır. Halkın sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra sosyo-ekonomik gelişme de bundan ciddi şekilde etkilenecektir."
ŞANGHAY'DA KARANTİNA TEDBİRLERİ UYGULANIYOR
Çin'in en büyük şehri Şanghay'da, Kovid-19'un Omicron varyantının yol açtığı salgın dalgası nedeniyle bir ayı aşkın süredir karantina tedbirleri uygulanıyor.
Başkent Pekin'de de yerel kaynaklı Omicron vakalarının görülmesi nedeniyle salgın koruma tedbirleri sıkılaştırılmış durumda.
Şanghay ve Pekin dışında da çok sayıda eyalet ve şehirde yeni vakalara bağlı olarak benzer tedbirler uygulanıyor.
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