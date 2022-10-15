Çin'den Tayvan açıklaması: Askeri güç kullanımını dışlamıyoruz

15 Ekim 2022 Cumartesi, 15:11

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Sözcüsü Sun Yeli, ÇKP'nin 20. Kongresi'nin açılışında konuştu.

Sun Yeli, Çin'in, Tayvan sorununu çözmek için askeri güç kullanımını "dışlamadığını" söyledi.

Sun, Tayvan'ın bağımsızlığını isteyen ve dışarıdan müdahale eden güçlere karşı olduklarını yineledi.

Sun, "Güç kullanımından vazgeçeceğimize, dış güçlerin müdahalesine ve Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyen son derece az sayıdaki ayrılıkçı güçlere ve bunların ayrılıkçı faaliyetlerine karşı gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tutacağımıza dair söz vermiyoruz" dedi.

Çin'in, Tayvan'ın, anakarayla barışçıl bir şekilde yeniden birleşme sürecini desteklediğine işaret eden Sun, olası bir askeri müdahalenin Tayvan halkına yönelik olmayacağını kaydetti.



