Çin'den Türkiye'ye mesaj: Yatırımlar artarak devam ediyor

Yayınlanma: 20.05.2023 - 12:22

Güncelleme: 20.05.2023 - 12:23

Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Türkiye-Çin ilişkilerine dair İHA'ya konuştu.

Shaobin, Türkiye ve Çin'in uluslararası adaleti sağlama konusunda sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Shaobin, “Bu yüzden hem Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerini daha da ilerletmek hem de küresel barışı korumak adına iki ülke daha fazla sorumluluk üstleniyor. Birlikte çaba gösterebiliriz. Bence bu ikili ilişkileri daha da derinleştirmek için birkaç konu çok önemlidir. Birincisi karşılıklı siyasi güvenliği artırmalıyız. İkili ilişkilerimizin siyasi temelini daha sağlam bir şekilde güçlendirmeliyiz” dedi.

Shaobin, Çin tarafının daima Türkiye'nin kendi güvenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumakla ilgili çabalarını desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin kendi ulusal koşuluna uygun olan gelişme yolunu izlemesine destek veriyoruz. Dış güçlerin Türkiye'nin iç işlerine karışmasına karşı çıkıyoruz. Türk tarafı da uzun zamandır 'tek Çin' politikasına bağlılığını korumaktadır. Çin tarafı bunu takdir ediyor. Ümit ederiz ki Türk tarafı da temel çıkarları ve önemli konularda Çin tarafını anlayarak, destek verir. Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili meseleler dahil.”

“ÇİN, TÜRKİYE'NİN ASYA'DAKİ EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI”



Shaobin, 2015 yılında Çin'in ve Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişimi ve Orta Koridor projelerine dair mutabakat zaptı imzaladığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Bu zaptın imzalanması Türkiye ve Çin'in ekonomik iş birliğine yeni bir sayfa açtı. Bir yandan da iki tarafın ticaret hacmi giderek artıyor. Çin şu anda Türkiye'nin Asya'daki en büyük, dünyada ise en büyük üçüncü ticaret ortağı. Çin'in verilerine göre 2022 yılında Çin ve Türkiye'nin mal ticareti hacmi yıllık yüzde 12,8 artışla 38,55 milyar dolara ulaştı. Çin'in Türkiye'deki yatırımları da artarak devam ediyor. 2022 yılının sonuna kadar Çin'in Türkiye'nin sanayisine doğrudan yatırımı 2,4 milyar doları aştı. Toplam yatırımı ise 3,2 milyar doları aştı. Şu anda Türkiye'de binden fazla Çin sermayeli şirket bulunuyor.”