Çin'in BM Temsilcisi, Ukrayna'daki biyolojik güvenlik konseyine katıldı

19 Mart 2022 Cumartesi, 16:40

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun (önde ortada), New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde Ukrayna mülteci sorunu hakkında düzenlenen toplantıda konuşuyor, 17 Mart 2022. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, dün Ukrayna'daki biyolojik güvenlik sorununun ilgili taraflarını, yeni ortaya çıkan belgelere yanıt vermeye ve uluslararası toplumun kuşkularını gidermek üzere açıklamalarda bulunmaya çağırdı.

Çin'in bir zamanlar kimyasal ve biyolojik silahların kurbanı olduğunu hatırlatan Zhang, Çin'in telafisi imkansız zararın önlenmesi için biyolojik askeri faaliyetlere yönelik herhangi bir bilgi ya da ipucunun, uluslararası toplumun yüksek kaygı ve dikkatini tetiklemesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

Ukrayna'daki biyolojik güvenlik konulu Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Zhang, "Bu bağlamda ilgili taraflar sorumlu bir yaklaşım benimsemelidir. Rusya, yeni keşfedilmiş ilgili daha fazla belge ortaya koymuştur. İlgili taraf, sorulara yanıt vermeli ve uluslararası toplumun kuşkularını giderecek kapsamlı açıklamaları zamanında yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Zhang, "Bu soruyu sormak çok görülmemelidir. Bu konuda hiçbir çifte standart uygulanmamalıdır" diye konuştu.

Çin'in kitle imha silahları ve biyolojik güvenlik konusundaki pozisyonunun tutarlı ve net olduğunu vurgulayan Zhang, Çin'in biyolojik ve kimyasal silahlar dahil olmak üzere tüm kitle imha silahlarının tümüyle yasaklanması ve yok edilmesinden yana olduğunu ifade etti.

Çin'in hangi ülke ve hangi koşullar altında olursa olsun biyolojik ve kimyasal silahların geliştirilmesi, bulundurulması ve kullanımına kararlı şekilde karşı çıktığını ve kimyasal silah stoklarını henüz yok etmemiş ülkelere bunu en kısa sürede yapmaları çağrısında bulunduğunu hatırlatan Zhang, tüm taraf devletlerin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ne uymak zorunda olduğunu ve Çin'in küresel biyolojik güvenliği artıracak, sözleşme kapsamında bir doğrulama rejiminin kurulmasına yönelik ilk müzakerelerin başlatılması çağrısı yaptığını söyledi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde bir bina yakınlarında çalışan itfaiyeciler, 13 Mart 2022. (Fotoğraf: Diego Herrera/Xinhua)

Mevcut durumda daha fazla sivil kaybını önlemek ve kitlesel bir insani krizin önünü almak için Ukrayna'da en kısa zamanda ateşkes yapılmasının, uluslararası toplumun ortak arzusu olduğunu dile getiren Zhang, Çin'in isteğinin de bu yönde olduğunu ifade etti.

Zhang, ilgili taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin, sorunu çözmenin temel bir yolu olduğunu ve Rusya ve Ukrayna'nın, dört tur müzakere gerçekleştirdiğini hatırlattı. Müzakereler devam ettikçe ateşkes ve barış içinde bir gelecek için umut olduğunu ve Çin'in barışa yönelik diyalogları kolaylaştırmaya devam edeceğini söyleyen Zhang, Çin'in arabuluculuk çabalarının arttırılmasında BM'yi ve tüm tarafları desteklediğini ve tüm tarafların ateşi körüklemek yerine barış görüşmelerini teşvik edecek daha fazla şey yapmasını umduğunu vurguladı.

Zhang, "Ukrayna krizinin arkasında Avrupa'nın güvenliği konusu bulunuyor. ABD, Avrupa Birliği ve NATO'nun derinlemesine ve kapsamlı diyalog için Rusya'yla masaya oturmasını ve Avrupa'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için bölünmez güvenlik ilkesine dayalı, dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mekanizması oluşturulmasının yollarını aramalarını umuyoruz" diye konuştu.