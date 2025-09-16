Çinli bilim insanları 'kemik yapıştırıcısı'nı tanıttı!

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Lin Xianfeng, fikri su altındaki köprülere tutunan midyelerden esinlenerek geliştirdiklerini açıkladı.

Yeni kemik yapıştırıcısı, kanlı ortamlarda bile hızlı ve hassas sabitleme yapabiliyor. En önemli özelliği ise vücut tarafından doğal şekilde emilmesi; böylece ileride ek bir ameliyatla plaka ya da vida çıkarılmasına gerek kalmıyor.

YÜKSEK DAYANIKLILIK

'Bone-02'nin laboratuvar testlerinde 400 libre (yaklaşık 180 kg) üzerinde çekme gücüne, 0.5 megapascal kesme gücüne ve 10 megapascal basınç dayanımına ulaştığı belirtildi.

Ayrıca, klinik deneylerde 150’den fazla hastada güvenli ve etkili sonuç verdi.

3 DAKİKA SÜRÜYOR

Denemeler sırasında kırıkların sabitlenmesi 180 saniyeden (3 dakika) kısa sürdü.

Geleneksel yöntemlerde ise çelik plakalar ve vidalar kullanılarak yapılan operasyonlar çok daha uzun zaman alıyor ve enfeksiyon riskini artırıyor.

80 YILLIK HAYAL

Bilim insanları, kemik yapıştırıcısı geliştirme girişimlerinin 1940’lara dayandığını ancak biyolojik uyumluluk sorunları nedeniyle başarısız olduğunu hatırlatıyor.

Çin’in yeni buluşu ise daha az komplikasyon, daha kısa ameliyat süresi ve daha düşük enfeksiyon riski ile ortopedi alanında devrim yaratabilir.