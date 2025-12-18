Çinli bilim insanlarından sperm hareketliliğini artıran losyon

Çinli araştırmacılar, sperm hareketliliğini artırmayı hedefleyen ve testis derisine dıştan uygulanan yeni bir losyon geliştirdi. Çalışma, erkek doğurganlığında dünya genelinde yaşanan gerilemeye karşı umut vadeden bir adım olarak değerlendiriliyor.

Son 50 yılda erkek doğurganlığının dünya genelinde belirgin biçimde azaldığına dikkat çekiliyor. Erkeklerde sperm sayısı ve hareketliliğinin düşmesi ile sperm yapısındaki bozulmaların giderek yaygınlaştığı belirtiliyor.

Geçen yıl yayımlanan bir araştırma, Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya’da sperm sayısının 2000’li yıllardan sonra “endişe verici” düzeyde azaldığını ortaya koymuştu. Bu düşüşte yaşam tarzı alışkanlıkları ve çevresel kimyasalların etkili olduğu vurgulanıyor.

Uzmanlar, erektil disfonksiyon gibi belirgin sorunların kolay fark edilebildiğini, ancak sperm kalitesindeki düşüşün uzun süre belirti vermeden ilerleyebildiğini belirtiyor.

Sperm kalitesini artırmaya yönelik yaygın öneriler arasında sigaranın bırakılması gibi yaşam tarzı değişiklikleri yer alıyor. Daha ileri vakalarda ise cerrahi müdahaleler veya hormonal tedaviler gündeme geliyor. Ancak bu yöntemlerin hem etkisi hem de erişilebilirliği sınırlı olabiliyor.

BİLİM İNSANLARINDAN YENİ YAKLAŞIM

Fudan Üniversitesi Üreme ve Gelişim Enstitüsü’nden bilim insanları, bu alanda yeni bir yöntem geliştirdi. Araştırmacılar, sperm yapısı ve hareketinin korunmasında rol oynayan SKAP2 adlı proteini hedef alan bir hidrojel formülasyonu oluşturdu.

Losyonun, sütten türetilen jel benzeri güvenli parçacıklar sayesinde SKAP2 proteinini deri yoluyla hücrelere taşıdığı ve doğrudan testis bölgesinde etkili olduğu belirtildi.

Araştırma kapsamında erkek fareler; ısı stresi, yapışmaz kaplamalarda kullanılan PTFE maddesi ve kurşun gibi sperm hareketliliğini azaltan etkenlere maruz bırakıldı. Sperm kalitesindeki düşüş doğrulandıktan sonra, geliştirilen hidrojel farelerin testis derisine uygulandı.

Bir aylık uygulamanın ardından sperm hareketliliğinde belirgin artış gözlemlendiği, bazı örneklerde değerlerin normale yaklaştığı bildirildi.

İNSAN ÖRNEKLERİNDE DE DENENDİ

Bilim insanları, düşük sperm hareketliliği tanısı konulan erkeklerden alınan semen örneklerini de losyonla temas ettirdi. Laboratuvar ortamındaki bu testlerde, sperm hareketi ve canlılığında anlamlı iyileşmeler tespit edildi.

Araştırmacılar, yöntemin “azalmış sperm hareketliliğine yönelik ilk hedefli onarım stratejisi” olduğunu savundu.

Çalışmanın yayımlandığı The Innovation dergisinde araştırmacılar, geliştirilen losyonun erkek üreme sağlığı için yenilikçi bir müdahale olabileceğini belirtti.

Sperm hareketi ve yapısının iyileştirilmesinin hem doğal gebelik hem de yardımcı üreme yöntemlerinde başarı oranlarını artırabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, yöntemin klinik kullanıma girmesi için daha kapsamlı insan çalışmalarına ihtiyaç olduğunu da vurguluyor.