Clinton’dan Trump’a Epstein suçlaması: Örtbas ediliyor

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Başkan Donald Trump’ı Jeffrey Epstein dosyaları konusunda “örtbas” yapmakla suçladı. Clinton, BBC’ye verdiği röportajda, dosyaların kamuoyuna tam olarak açıklanması gerektiğini söyledi.

Berlin’de BBC’ye konuşan Clinton, “Dosyaları yayımlayın. Süreci yavaşlatıyorlar” ifadelerini kullandı. Clinton, Epstein soruşturmasına ilişkin Kongre komitesi önünde ifade vermesi planlanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı geçen ay, 2019’da gözaltındayken intihar ettiği açıklanan hükümlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein’a ilişkin üç milyondan fazla belge, fotoğraf ve videoyu içeren yeni dosyaları yayımlamıştı.

Hillary Clinton ve eşi, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından kapalı oturumda ifade vermek üzere çağrıldı. Komite, Epstein’ın güçlü isimlerle bağlantılarını ve suçlarına ilişkin bilgilerin nasıl ele alındığını inceliyor.

Clinton, “İfade vereceğiz ama bunun kamuya açık yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Adil olmasını istiyorum. Herkesin aynı şekilde muamele görmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ŞEYİ SAKLAMIYORUZ”

Hillary Clinton, “Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Dosyaların tamamının yayımlanması çağrısını defalarca yaptık” dedi.

Adalet Bakanlığı, yayımlanacak başka dosya bulunmadığını açıkladı. Ancak bazı milletvekilleri, iç yazışmalar ve resmi notların kamuoyuyla paylaşılmadığını belirterek bakanlığı eleştiriyor.

Clinton, Cumhuriyetçilerin soruşturmayı Trump’tan dikkati başka yöne çekmek için kullandığını savundu. Trump’ın adının da dosyalarda birçok kez geçtiğini belirtti.

Trump ise suçlamaları reddederek “tamamen aklandığını” söyledi. Dosyalarda adının geçmesinin suç işlendiği anlamına gelmediği ifade ediliyor.

Bill Clinton, 2000’li yılların başında Clinton Vakfı faaliyetleri kapsamında Epstein’ın uçağıyla seyahat ettiğini kabul etmiş, ancak Epstein’ın özel adasına hiç gitmediğini açıklamıştı. Hillary Clinton da Epstein’la anlamlı bir ilişkisi olmadığını, uçağına binmediğini ve adaya gitmediğini savunuyor.

Hillary Clinton’ın 26 Şubat’ta, Bill Clinton’ın ise 27 Şubat’ta ifade vermesi planlanıyor.