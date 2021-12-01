'Covid-19 yardımlarıyla' Lamborghini aldı
ABD’nin Teksas eyaletinde, sahte belgeler düzenleyerek elde ettiği koronavirüs (Covid-19) yardım fonları ile Lamborghini araç dahil, lüks alımlar yapan bir kişi, 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Teksaslı 30 yaşındaki Lee Price’ın Covid-19 salgını nedeniyle dağıtılan yardımlarda dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu bulunduğu belirtildi.
Lee’nin Covid-19 fonundan vergi kayıtlarında sahtecilik yaparak 1,6 milyon dolar kredi çektiği, bununla da Lamborghini Urus, Ford F-350 tipi kamyonet ve Rolex saat gibi kendine pahalı eşyalar satın aldığı kaydedildi.
Eylülde hakkındaki suçlamaları kabul eden Lee’ye, mahkemede 9 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.
Açıklamada, Lee’nin çektiği 1,6 milyon dolar kredinin 700 bin dolarına el konulduğu ifade edildi.
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