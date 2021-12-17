Covid hapına kullanım onayı veren ilk AB ülkesi Danimarka oldu

17 Aralık 2021 Cuma, 11:45

Koronavirüs pandemisinin yeni dalgası çok hızlı yayılan Omicron varyantıyla şiddetlenirken, ABD'li ilaç devi Merck'in geliştirdiği Covid ilacına kullanım onayı veren ilk AB ülkesi Danimarka oldu. AB'den çıkmış bulunan Britanya, 4 Kasım'da Merck'in ilacına kullanım izni veren ilk ülke olmuştu.

"Hap tedavisini tavsiye ediyoruz, çünkü Covid'den ağır hasta olma riski en yüksek olan hastalar açısından faydanın zarardan daha ağır bastığına inanıyoruz” diyen Danimarka Sağlık İdaresi'nden Kirstine Moll Harboe, aynı zamanda tedavinin yeni olduğunun ve bu konuda bilgi eksikliği bulunduğunun tamamen farkında olduklarını söyledi.

Sputnik'in haberine göre; Moll Harboe, tedavinin etkilerinin ve yan etkilerinin yakından izleneceğini sözlerine ekledi.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Ancak 26 Kasım'da Merck'in yayımladığı klinik deneylerin tam sonuçları, ara verilere göre çok daha düşük etkililik gösterdikleri için hayal kırıklığı yaratmıştı. Zira enfeksiyondan kısa süre sonra alınan ilacın risk altındaki hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranını daha önce yüzde 50 oranında azalttığı açıklanmışken, bu kez yüzde 30 azalttığı düzeltmesi yapılmıştı.

LAGEVRİO ADI ALTINDA PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Molnupiravir olarak geliştirilen ve Lagevrio adı altında piyasaya sürülen hap bazlı tedavi, kasım ayı ortasında Avrupa İlaç Kurumu'ndan (EMA) acil kullanım yetkisi almıştı. Böylece EMA, her AB ülkesinin hapı kullanıp kullanmayacağına kendisinin karar vermesine izin vermişti.

Kasım başında Britanya'dan onay alan hap, ABD'de henüz onay sürecinde.

5.8 milyon nüfuslu Danimarka, çarşamba 8773, perşembe 9999 yeni vakayla şubattaki enfeksiyon zirvesinden beri en yüksek sayıları gördü. Danimarka çapında 517 Covid hastası hastaneye kaldırıldı, bunların 61'i yoğun bakımda bulunuyor.