Covid protestoları: Paris'e yönelen yüzlerce araçlık konvoya müdahale
Fransa'nın başkenti Paris'te polis, ülkedeki koronavirüs kısıtlamalarını protesto eylemi kapsamında kente girmeye çalışan yüzlerce araca müdahale etti.
Fransa'nın başkenti Paris'te polis, ülkedeki koronavirüs kısıtlamalarını protesto eylemi kapsamında kente girmeye çalışan yüzlerce araca müdahale etti.
Göstericileri durdurmak için önümüzdeki üç gün boyunca kentte yedi binden fazla polis görevlendirildi.
Kısıtlama karşıtı gruplar, Kanada'dak ABD'yle ticarete darbe vuran ve Ottawa sokaklarının işgal eden sözde "Özgürlük Konvoyu" eyleminden esinleniyor. Avustralya ve Yeni Zelanda'da da benzer eylemler yapıldı.
Polis, başkente doğru gelen yüzlerce araca müdahale edildiğini, 200'den fazla para cezası verildiğini ve bıçak taşıdıkları iddiasıyla iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bir gazetecinin Twitter hesabında yayımladığı ve polis tarafından da paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin araç konvoyunun önünü kestiği görülüyor.
https://twitter.com/prefpolice/status/1492418725429002243
Kamuya açık alanlara giriş için aşı kartı gösterilmesini şart koşan kurallara karşı çıkan eylemciler, toplanıp başkenti abluka altına almak istiyor.
İnternet üzerinden örgütlenen konvoylar farklı siyasi ve ideolojik gruplardan oluşuyor ve bu nedenle başkente kaç aracın gelebileceği net değil. Eyleme artan fiyatları protesto edenlerin de katılması bekleniyor.
Başbakan Jean Castex, grupların başkenti abluka altına almaya çalışması halinde sert karşılık verileceğnii belirtti.
Castex "Gösteri yapmak ve bir fikre sahip olmak, cumhuriyetimizde ve demokrasimizde anayasal garanti altındaki haklar. Diğerlerinin giriş çıkışını önlemek ise değil" dedi.
Castex ayrıca özgürlük kelimesinin "aşıya karşı saldırılarla" ilişkilendirilmemesi gerektiğini, çünkü özgürlüğün "diğerlerini zehirlemek" olmadığını belirtti.
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