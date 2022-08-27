Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e 'Laçın' tebriği

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:44

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak Laçın şehrinin, Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesinden dolayı duyduğu sevinci dile getirerek kendisi ve Türk halkı adına Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını tebrik ettiği bildirildi.

Aliyev ise kendisi ve Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Görüşme sırasında Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve ittifak ilişkilerinin çeşitli yönlerinin ele alındığı ve yeni temaslar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Öte yandan Ermeni güçler tarafından 18 Mayıs 1992'de işgal edilen Laçın şehrinin dün Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinin ardından bölgede konuşlandırılan Azerbaycan Ordusu, Laçın'a Azerbaycan bayrağı dikti.

Azerbaycan Özel Kuvvetleri’nden bir askerin cebinden Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim çıkardığı görüntüler sosyal medyada hızla paylaşıldı.

Görüntüde, Laçın şehrini aldıklarını ve Azerbaycan bayrağını diktiklerini belirten asker, cebinden Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim çıkararak, “Türk’ün gücünü gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Allahu Ekber” dedi.