MetroPOLL Araştırma'dan son anket... Erdoğan'a kötü haber: Yüzde 53 'onaylamıyor'

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2022 Cuma, 18:58
<p>MetroPOLL Araştırma, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev onayı konusunda yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.</p>

MetroPOLL Araştırma, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev onayı konusunda yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

<p>28 ilde yapılan araştırmada katılımcılara, "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. </p>

28 ilde yapılan araştırmada katılımcılara, "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. 

<p>13-17 Ağustos tarihleri arasında 1717 kişi ile yapılan ankette, hata payı +/-2,32 olarak açıklandı.</p>

13-17 Ağustos tarihleri arasında 1717 kişi ile yapılan ankette, hata payı +/-2,32 olarak açıklandı.

<p>Yurttaşların yüzde 41,4'ü ise "Evet onaylıyorum" dedi.</p>

Yurttaşların yüzde 41,4'ü ise "Evet onaylıyorum" dedi.

<p>Katılımcıların yüzde 53,4'ü "Hayır, onaylamıyorum" yanıtını verdi. </p>

Katılımcıların yüzde 53,4'ü "Hayır, onaylamıyorum" yanıtını verdi. 

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