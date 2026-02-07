Cumhuriyetçilerden Trump’a tepki: Obamaları 'maymun' olarak gösteren video büyük öfke yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında paylaştığı bir videoyla bir kez daha tartışmaların odağına yerleşti. Videoda Barack ve Michelle Obama’nın aşağılayıcı biçimde 'maymun' olarak gösterilmesi, kamuoyunda büyük infiale yol açtı.

Paylaşım, Trump’ın gece saatlerinde yaptığı çok sayıda paylaşımın arasında yer aldı ve saatler sonra, cuma günü öğlene doğru kaldırıldı.

CUMHURİYETÇİLERDEN SERT TEPKİ

Paylaşımın ardından, Trump’ın kendi partisinden de tepkiler yükseldi.

ABD Senatosu’ndaki tek siyah Cumhuriyetçi olan Tim Scott, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, videonun “Beyaz Saray’dan çıkan en ırkçı içeriklerden biri” olduğunu söyledi ve kaldırılmasını istedi.

Temsilciler Meclisi üyesi Mike Lawler ise paylaşımı 'son derece aşağılayıcı' olarak nitelendirdi.

'AHLAKİ ÇÖKÜŞ' ELEŞTİRİSİ

Demokratlar, videoyu Trump’ın geçmişteki hassasiyetsiz söylemleriyle ilişkilendirdi.

Temsilciler Meclisi Demokrat Lideri Hakeem Jeffries, şunları söyledi:

Barack ve Michelle Obama bu ülkenin en iyi değerlerini temsil ediyor. Donald Trump ise nefret ve kaos yayıyor.

Demokratlar, Cumhuriyetçi liderlere de Trump’ı açıkça kınama çağrısı yaptı.

“YANLIŞLIKLA PAYLAŞILDI”

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ilk etapta paylaşımı 'internet memesi' olarak savundu. Daha sonra ise içeriğin bir personel tarafından 'yanlışlıkla' paylaşıldığını öne sürdü.

Trump ise Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada sorumluluğu reddetti; “hata yapmadım. Binlerce şeye bakıyorum. Videonun başını izledim, sorun yoktu” dedi.

Trump, özür çağrılarını da geri çevirdi.

Paylaşılan video, 2020 seçimlerine ilişkin asılsız iddialar içeren bir kolajdan oluşuyordu. Görüntülerde, Trump’ın Demokrat rakibi Joe Biden’a karşı kaybettiği seçimlere dair komplo teorileri yer alıyordu.

Video, 'Patriot News Outlet' filigranıyla yayımlandı ve Obamaların görüntüleri 1961 tarihli The Lion Sleeps Tonight şarkısıyla birlikte kullanıldı.

'EPSTEİN DOSYALARI' AYRINTISI

Eleştirmenler, Trump’ın bu tür provokatif paylaşımlarla kamuoyunun dikkatini başka konulardan uzaklaştırmaya çalıştığını savunuyor. Özellikle son dönemde yayımlanan ve Trump’ın adının da geçtiği Jeffrey Epstein dosyalarına dikkat çekiliyor.

Kasım ayında yapılacak ara seçimler yaklaşırken, bazı Cumhuriyetçiler zor bir yeniden seçilme süreciyle karşı karşıya.

Nebraska Senatörü Pete Ricketts, paylaşımın kaldırılması ve özür dilenmesi gerektiğini belirterek, “Bu görüntünün ırkçı bir bağlamı olduğu çok açık” dedi.

'JİM CROW' HATIRLATMASI

Demokrat Temsilci Raja Krishnamoorthi, videonun ABD’de siyahlara yönelik tarihsel aşağılamaları hatırlattığını söyledi.

Krishnamoorthi, 1865’ten 20. yüzyıl ortalarına kadar süren ve ayrımcılıkla anılan Jim Crow dönemine atıf yaparak, “Bu tür insanlıktan çıkarıcı tasvirler utanç vericidir” dedi.

Obamaları hedef alan video, Trump’ın görev süresindeki en sert tepkilerden birini almasına yol açtı. Paylaşımın silinmesine rağmen, hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar Trump’tan açık bir özür bekliyor.

Uzmanlara göre olay, ABD’de seçim sürecine girilirken siyasi kutuplaşmayı daha da derinleştirecek yeni bir kırılma noktası olarak görülüyor.