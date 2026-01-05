Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a 'Grönland' yanıtı: 'ABD tehditlerini durdurmalı'

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı alma isteğini yeniden gündeme getirmesinin ardından açıklamada bulundu.

Frederiksen, “ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor ve tehditlerini durdurmalılar. Çünkü ABD'nin, Danimarka Krallığı Birliği'ni oluşturan iki özerk bölgeden herhangi birini ilhak etme hakkı ve yetkisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Frederiksen, Grönland'ın bir NATO toprağı olduğunu da vurgulayarak, adanın ittifakın kolektif güvenlik garantisi kapsamında bulunduğunu bildirdi.

TEHDİDİNE U ÇAKTA DEVAM ETT İ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken Venezuela, Küba, Kolombiya, Meksika'yla birlikte Grönland'a ilişkin tehdidini de sürdürdü.

Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia eden Trump "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu başaramayacak" dedi.