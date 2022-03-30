Danimarka, salgın bağlantılı 'hükümet karşıtı aşırılığı' tehdit olarak nitelendirdi

30 Mart 2022 Çarşamba, 00:00

Danimarka, Kovid-19 salgını bağlantılı "hükümet karşıtı aşırılığı" ilk kez tehdit olarak nitelendirdi.

Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi'nden (PET) yapılan açıklamada, "salgın bağlantılı hükümet karşıtı aşırılığının" ülkede "terör tehdidi için önemli bir itici güç" olmamasına rağmen durumu "daha karmaşık" hale getirdiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, hükümet aleyhinde şiddet kullanma tehdidinin, Kovid-19 salgınıyla bağlantılı olarak ortaya çıktığına işaret edildi.

PET'in Terör Analizi Merkezi Başkanı Michael Hamann, yetkililerin salgını ele alma biçimlerinin ağır şekilde eleştirildiği örneklerin büyük çoğunluğunun barışçıl bir şekilde ortaya çıktığını ve hükümet karşıtı aşırılığın sınırlı seviyede olduğunu; yine de bu durumun şiddet eylemlerine yol açtığını söyledi.



