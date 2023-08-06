Danimarkalı sanatçı Bazrafkan'dan Kuran'a saldırı

İran asılı Danimarkalı sanatçı Firoozeh Bazrafkan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kuran'a yönelik saldırı gerçekleştirdi.

AA
Yayınlanma: 06.08.2023 - 17:32
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İran'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran'ı parçalayan Bazrafkan, bu anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Yazılı açıklamada bulunan Bazrafkan, bu eylemi "İran rejiminin, Kuran'a saygı gösterilmesini talep etmesinin üzerine yaptığını" belirtti.

Bazrafkan, "Rejim, kadın haklarına saygı göstermiyor ve Kuran'ın milyonlarca kadına yönelik baskılarını haklı çıkardığını iddia ediyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan görüntülerde Bazrafkan'ın üzerindeki tişörtte İngilizce "kadın, yaşam ve özgürlük" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Son dönemde Danimarka ve İsveç'te Kuran'a yönelik saldırılar tepkiyle karşılanıyor.

Danimarka ve İsveç'te Kuran ve diğer kutsal kitaplara yönelik saldırıların önlenmesi için yasal adımlar tartışılıyor.


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