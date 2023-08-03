İsveç'te Kuran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlendi
İsveç'in başkenti Stockholm'de Kuran'a yönelik saldırı düzenlendi.
İsveç'in başkenti Stockholm'ün Bromma bölgesinde bulunan Angbybadet sahilinde 47 yaşındaki İran asıllı Bayrami Marjan, polis korumasında Kuran yakarak tüm dinlerin yok edilmesi gerektiğini savundu.
Marjan, Kuran'ı mangalda yakarken polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.
PROVOKASYONLAR DEVAM EDİYOR
Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kuran yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kuran yakmıştı.
Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kuran'ı ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.
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