Dev ton balığı rekor fiyata satıldı

Tokyo’daki Toyosu Balık Pazarı’nda 2026’nın ilk açık artırmasında 243 kiloluk mavi yüzgeçli ton balığı 2,74 milyon euro karşılığında satıldı. Rekor fiyata alıcı bulan dev balığı, Sushi Zanmai zincirini işleten Kiyomura Corp satın aldı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Toyosu Balık Pazarı’nda 2026 yılının ilk açık artırmasında satılan dev mavi yüzgeçli ton balığı, yaklaşık 2,74 milyon euro ile rekor fiyata alıcı buldu.

Açık artırmada satılan 243 kilogram ağırlığındaki ton balığını, Japonya genelinde ve yurt dışında şubeleri bulunan ünlü Sushi Zanmai restoran zincirini işleten Kiyomura Corp satın aldı.

Şirketin Başkanı Kiyoshi Kimura, açık artırmanın ardından yaptığı açıklamada, “Yılın ilk ton balığı iyi şans getirir” dedi. Japon basınında “Ton balığının kralı” olarak anılan Kimura, yılbaşı günlerinde düzenlenen açık artırmalarda verdiği yüksek tekliflerle tanınıyor.

AFP’ye konuşan Kimura, satış fiyatının beklentisinin üzerinde olduğunu belirterek, “Biraz daha ucuza alabileceğimizi düşünmüştüm ama fiyat bir anda çok yükseldi” ifadelerini kullandı.

KENDİ REKORUNU YİNE KIRDI

Kimura, 2012 yılında bir ton balığı için 56,5 milyon yen, 2013 yılında ise 155 milyon yen ödeyerek rekor kırmıştı. Bu yılki satın alımla birlikte kendi kişisel rekorunu bir kez daha aşmış oldu.

Tokyo’daki Toyosu Balık Pazarı’nda yılın ilk günü yapılan açık artırmalarda balıkların astronomik fiyatlara satılması gelenek haline gelirken, etkinlik yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor. Geçen yıl fiyat daha düşüktü

Geçen yılın ilk açık artırmasında satılan ton balığı, yaklaşık 1,13 milyon euro karşılığında, bir başka sushi restoran zinciri olan Onodera Group tarafından satın alınmıştı.