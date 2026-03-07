Devrim Muhafızları’ndan ABD’ye meydan okuma: Onların gelişini bekliyoruz

İran Devrim Muhafızları, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere askeri eskort sağlamaya hazırlandığı yönündeki açıklamaların ardından Washington’a sert mesaj verdi.

Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD gemilerinin bölgede görünmesini beklediklerini söyledi.

ABD Enerji Bakanı’nın, donanmanın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere uygun görüldüğü anda eskort sağlamaya hazırlanacağını açıklamasının ardından konuşan Naini, “Onların varlığını bekliyoruz” dedi.

Fars haber ajansına konuşan Naini, ABD’ye geçmişteki bir olayı hatırlatarak uyarıda bulundu.

Naini, “Herhangi bir karar almadan önce Amerikalılar 1987’de Amerikan süper tankeri Bridgeton’un yanışını ve yakın zamanda hedef alınan petrol tankerlerini hatırlamalı” ifadelerini kullandı.

1987 yılında İran Devrim Muhafızları, ABD Donanması’nın eskort ettiği Bridgeton petrol tankerini mayınlayarak ağır hasar vermişti.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı, İran ile ABD arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte yeniden küresel enerji güvenliğinin merkezinde yer alıyor.

BRİDGETON SALDIRISI

24 Temmuz 1987’de İran Devrim Muhafızları Donanması, Basra Körfezi’nde Farsi Adası yakınlarında ABD donanmasının korumasındaki SS Bridgeton süper tankerini mayınladı.

Olay, İran-Irak Savaşı sırasında Körfez’deki petrol taşımacılığına yönelik saldırıların en dikkat çekici örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

SS Bridgeton, ABD’nin “Operation Earnest Will” adı verilen operasyonu kapsamında oluşturulan konvoyun ilk gemilerinden biriydi. Washington, İran-Irak Savaşı sırasında saldırı tehdidi altındaki Kuveyt tankerlerini korumak için bu operasyonu başlatmıştı.

Basra Körfezi’ndeki deniz ticaret rotasında patlayan İran mayını, tankerin dış gövdesinde ciddi hasara yol açtı. Buna rağmen gemi seferini tamamlayarak limana ulaşmayı başardı.

Her ne kadar tanker batmasa da olay, İran açısından önemli bir propaganda başarısı olarak değerlendirildi. Çünkü ABD donanmasına ait dört savaş gemisi ve bir uçak gemisi grubunun korumasına rağmen İran’ın konvoy güzergâhına mayın yerleştirebilmiş olması dikkat çekti.

Tanker kaptanı ise daha sonra yaptığı açıklamada, ABD’li yetkililerin olay hakkında basına verdiği bilgileri eleştirerek söz konusu rotanın gizli olduğu iddiasına rağmen İran tarafından tespit edilebildiğini ifade etti.