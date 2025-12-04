Dikkat! Patronunuz artık özel mesajlarınızı okuyabilecek

Android RCS Archival adlı yeni özellik, şirketlerin üçüncü taraf arşivleme uygulamalarını Google Mesajlar’a entegre etmesine imkân tanıyor. Başka bir ifadeyle, evet, patronunuz teknik olarak mesajlarınızı görebilir; ancak bu sadece iş amaçlı kullanılan, şirketlere ait telefon hatları için geçerli.

Google’ın kıdemli ürün yöneticisi Ian Marsanyi konuyu şöyle açıklıyor:

Yeni çözümümüz, üçüncü taraf arşivleme uygulamalarının iş amaçlı kullanılan cihazlarda Google Mesajlar’a doğrudan entegre olmasına izin veriyor.

SİLİNEN MESAJLAR DA MI?

Marsanyi'ye göre ayrıntılar şu şekilde:

BT departmanı bu özelliği, tamamen şirket tarafından yönetilen bir cihazda yapılandırdığında, arşiv uygulaması her bir RCS mesajı alındığında bilgilendirilir. Bu sadece mesaj gönderildiğinde ya da alındığında değil, mesaj düzenlendiğinde veya silindiğinde de geçerlidir. Arşiv uygulaması mesaj verilerini okur ve bilgi teknolojileri (BT) ekibine erişilebilir hâle getirir.

Yani özetle: Gönderilen, alınan, düzenlenen veya silinen tüm mesajlar uyumluluk sebebiyle şirket tarafından kayıt altına alınabilir.

WHATSAPP MESAJLARINDA DURUM NE?

Indy100'de yer alan habere göre, her mesajlaşma uygulaması bu kapsama girmiyor, zira WhatsApp ve benzer uygulamalar hâlâ özel kalmaya devam ediyor.

Google, bu sistemi şöyle tanımlıyor:

Mesaj arşivleme için güvenilir, Android destekli bir çözüm. Aynı zamanda SMS ve MMS mesajlarıyla da geriye dönük uyumludur. Arşiv özelliği aktif olduğunda çalışanlar cihazlarında bununla ilgili net bir bildirim görür.

Sonuç mu?

İş telefonunu şirket malı olarak görün. Kişisel mesajlarınızı kişisel cihazınızda bırakın.

Ve evet… Silindiğini sandığınız o RCS mesajları, BT departmanı için hâlâ görünür olabilir.

RCS NEDİR?

RCS (Rich Communication Services / Zengin İletişim Hizmetleri), klasik SMS ve MMS’in yerini almak üzere geliştirilen yeni nesil mesajlaşma protokolüdür. Google’ın Android cihazlarda yaygınlaştırdığı bu sistem, WhatsApp veya iMessage benzeri özellikler sunar ancak telefonun kendi mesaj uygulaması üzerinden çalışır.

RCS’in Özellikleri

Okundu bilgisi (read receipts)

Yazıyor göstergesi (typing indicator)

Yüksek kaliteli fotoğraf ve video gönderimi

Wi-Fi üzerinden mesajlaşma

Grup sohbet desteği

Daha hızlı iletim

Kısacası RCS, SMS’in sınırlamalarını ortadan kaldırarak, internet tabanlı modern bir mesajlaşma deneyimi sunar. Ancak Google’ın yeni güncellemesi nedeniyle iş telefonlarında RCS mesajlarının arşivlenebilmesi, gizlilik tartışmalarını da gündeme taşımıştır.