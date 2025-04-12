Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Yayınlanma: 12.04.2025 - 15:13

Güncelleme: 12.04.2025 - 15:13

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Enerji alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, Suriye’deki güncel gelişmeler ve Gazze’deki son durum da değerlendirildi.