Doç. Dr. Nas, ABD’nin Güney Kıbrıs liderine davetini değerlendirdi

Yayınlanma: 30.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.10.2024 - 04:00

Beyaz Saray’a 28 yıl aranın ardından davet edilen ilk Rum lider Nikos Hristodulidis’in ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmenin, Ankara-Washington ilişkilerinde yeni sorunlara yol açabileceği yorumları gündemde.

ABD ile “stratejik diyalog” sürecini başlatan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek. Washington ile iyi ilişkiler güden Hristodulidis, ABD’nin değişen Doğu Akdeniz politikasının bir parçası olurken GKRY’nin eli uluslararası tanınırlık, Avrupa Birliği (AB) üyeliği ve Beyaz Saray yakınlaşmasının da etkisiyle güçleniyor. ABD-GKRY diyaloğunun Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC)etkilerini Cumhuriyet’e değerlendiren İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, görüşmenin Ankara tarafından dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek toplantının ABD başkanlık seçimlerinden kısa bir süre önce gerçekleştirildiğine işaret etti. Bu gelişmenin uzun soluklu bir politikanın parçası olduğunu kaydeden Nas, ABD için Ortadoğu’daki tablo kapsamında GKRY ile işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın bölgede ABD için koridor görevi gördüğüne ve Türkiye’nin Ortadoğu politikalarının, özellikle de Hamas’ı terör örgütü kabul etmeyişinin “ABD için kabul edilemez” olduğuna dikkat çeken Nas, “Türkiye’nin politikaları bölgeye ilişkin operasyonlarda Washington ile Ankara’nın yapabileceği işbirliğini sınırladı. Yunanistan ile son dönemde ABD’nin yakınlaşmasını gördük. ABD, bölgesel meselelerde Türkiye’nin desteğini alamadığında yeni müttefikler buluyor ya da müttefikleriyle bağlarını güçlendiriyor. Stratejik olarak kendi için Türkiye’ye ihtiyacını azaltmış oluyor. Bu ziyaret uzun süredir devam eden bir sürecin meyveleri. Türkiye’nin yakından izlemesi gerek” dedi.

‘TEKRAR SORUN YARATABİLİR’

Bunun Türkiye’nin dış politikada attığı adımların ve “Batı karşıtı yaklaşımın” bir sonucu olarak da değerlendirebileceğini dile getiren Nas, ABD-Türkiye ilişkilerinde Ankara’nın güvenliğini yakından ilgilendiren terörle mücadele gibi temel sorunlar bulunduğunu anımsattı. ABD’nin Kıbrıs sorununa yaklaşımın AB ile benzer olduğuna dikkat çeken Nas, “Güney Kıbrıs, doğrudan Brüksel’i de arkasına alarak süreçte dengeyi kendi lehine geliştirmişti. ABD ile olan yakın işbirliği de Türkiye’nin dış politikasında Batı ile ilişkilerinde zaten çözülemeyen sorunların üzerine tekrar sorunlar yaratabilir” diye konuştu.

‘TEMASLAR SÜRECEK’

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in geçen haftalarda BM Genel Sekreteri Antoino Guterres’in ev sahipliğinde buluşmasının ardından Kıbrıs için resmi müzakerelerin mümkün olmadığı, ancak gayri resmi görüşmelerin sürdürülmesinin öngörüldüğü belirtilmişti. BM, Türkiye, Yunanistan, GKRY ve KKTC’den üst düzey isimlerin ocak ayında 4+1 formatında yeniden masada bir araya gelebileceği kaydedilmişti.