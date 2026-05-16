DSÖ'den korkutan virüs açıklaması: Hantavirüs için küresel risk ne?

16.05.2026 09:21:00
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hollanda bandıralı bir gemide görülen hantavirüsün küresel nüfus için riskinin düşük olduğunu bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) yetkilileriyle ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde ortaya çıkan yeni Ebola salgını hakkında görüştüklerini kaydeden Ghebreyesus, şu ana kadar 13 Ebola vakasının doğrulandığını söyledi.

Hanbatvirüs vakalarıyla ilgili açıklama yapan Ghebreyesus, Hollanda bandıralı ‘MV Hondius’ gemisinin yolcularına ve mürettebatına gösterdikleri dayanışma için Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinin halkına teşekkürlerini yineledi.

Ghebreyesus, bu krizi yönetmek için yaklaşık 30 hükümet ve diğer paydaşlarla birlikte çalıştıklarını kaydederek, “Geminin yolcularının Tenerife'den transfer operasyonunun başarıyla tamamlandığını ve 120'den fazla kişinin şu anda kendi ülkelerinde bakıma alındığını veya nihai varış noktalarına giderken ev sahibi ülkelerde karantinaya alındığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Geminin kaptanı Jan Dobrogowski ve 26 mürettebatın ‘MV Hondius'ta yolculuğa devam ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, geminin 18 Mayıs'ta Hollanda'ya varmasının beklendiğini dile getirdi. Ghebreyesus, “DSÖ, bu olayın küresel nüfus için riskinin düşük olduğunu tekrarlıyor ve gerektiğinde güncellemeler yayınlamaya devam edeceğiz. Bugün itibarıyla DSÖ'ye 3 ölüm dahil toplam 10 vaka bildirildi” diye konuştu.

AB hantavirüs alarmına geçti: Kriz mekanizması devreye alındı Avrupa Birliği (AB) Konseyi, hantavirüs vakalarının takibinde üye ülkeler arasında koordinasyonu artırmak için Entegre Siyasi Kriz Müdahale (IPCR) mekanizmasının "bilgi paylaşımı modunda" aktif hale getirildiğini bildirdi.
Hantavirüs vakaları neden artıyor? Uzman isim açıkladı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Hantavirüsün bulaşma dinamikleri nedeniyle geniş çaplı bir pandemi oluşturma riski düşük. Virüsün esas olarak kemirgenler aracılığıyla bulaşması ve insandan insana yayılımın son derece sınırlı olması nedeniyle pandemi beklemiyoruz" dedi.
Avrupa’da hantavirüs alarmı: 12 sağlık çalışanı karantinada Hollanda’da bir hastanede görev yapan 12 sağlık çalışanı, hantavirüs taşıyan bir hastaya ait örneklerle temas sonrası önlem amacıyla karantinaya alındı. Dünya Sağlık Örgütü, lüks kruvaziyer gemisi Hondius kaynaklı salgında doğrulanmış vaka sayısının 9’a yükseldiğini açıklarken, farklı ülkelerde de karantina ve takip önlemleri artırıldı. Yetkililer, virüsün kolay yayılmadığını ancak yeni vakaların görülebileceğini belirtti.