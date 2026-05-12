Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avrupa’da hantavirüs alarmı: 12 sağlık çalışanı karantinada

Avrupa’da hantavirüs alarmı: 12 sağlık çalışanı karantinada

12.05.2026 17:03:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Avrupa’da hantavirüs alarmı: 12 sağlık çalışanı karantinada

Hollanda’da bir hastanede görev yapan 12 sağlık çalışanı, hantavirüs taşıyan bir hastaya ait örneklerle temas sonrası önlem amacıyla karantinaya alındı. Dünya Sağlık Örgütü, lüks kruvaziyer gemisi Hondius kaynaklı salgında doğrulanmış vaka sayısının 9’a yükseldiğini açıklarken, farklı ülkelerde de karantina ve takip önlemleri artırıldı. Yetkililer, virüsün kolay yayılmadığını ancak yeni vakaların görülebileceğini belirtti.

Hollanda’da bir hastanede görev yapan 12 sağlık çalışanı, hantavirüs taşıyan bir hastaya ait kan ve idrar örneklerinin gerekli en sıkı güvenlik protokolleri uygulanmadan işlenmesi nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındı. 

Yetkililer enfeksiyon riskinin düşük olduğunu belirtirken, virüsün görüldüğü lüks kruvaziyer gemisi Hondius çevresindeki uluslararası alarm büyüyor.

Hollanda’nın Nijmegen kentindeki Radboudumc Hastanesi, sağlık çalışanlarının altı hafta boyunca karantinada tutulacağını açıkladı.

Hastane yönetimi, hasta bakım hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığını duyurdu.

“EN SIKI PROTOKOLLER UYGULANMADI”

Hollanda Sağlık Bakanı Sophie Hermans, parlamentoda yaptığı açıklamada, standart prosedürlerin uygulandığını ancak söz konusu hantavirüs türü için gerekli “en üst düzey” güvenlik önlemlerinin eksik kaldığını söyledi.

Hermans, “Personelin enfekte olmuş olma ihtimali düşük ancak ciddi bir virüsle karşı karşıya olduğumuz için temkinli davranılıyor” dedi.

Yetkililer, durumun Covid-19 benzeri bir salgın anlamına gelmediğini ve mevcut önlemlerle virüsün kontrol altında tutulabileceğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hantavirüs salgınındaki doğrulanmış vaka sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı. DSÖ ayrıca iki şüpheli vaka bulunduğunu duyurdu.

Virüsün kuluçka süresinin uzun olması nedeniyle yeni vakaların görülebileceği belirtilirken, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Şu an için daha büyük bir salgının başladığına dair işaret yok” dedi.

GEMİ SALGININ MERKEZİNDE

Salgının merkezinde, lüks kruvaziyer gemisi Hondius bulunuyor. Gemideki son yolcuların İspanya’nın Kanarya Adaları’nda tahliye edilmesinin ardından gemi Hollanda’ya doğru yola çıktı.

Salgının başlamasından bu yana biri Alman, ikisi Hollandalı olmak üzere üç kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Virüsün normalde vahşi kemirgenlerden bulaştığı ancak nadir durumlarda yakın temas yoluyla insandan insana geçebildiği belirtildi.

İspanya, kruvaziyerden ayrılan bir İspanyol yolcunun testinin pozitif çıktığını duyurdu. Madrid’de askeri hastanede karantinada bulunan yolcunun ateş ve solunum sıkıntısı yaşadığı ancak durumunun stabil olduğu bildirildi.

Fransa’da ise kruvaziyerden ayrıldıktan sonra testi pozitif çıkan bir yolcunun yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı.

ABD Sağlık Bakanlığı yetkilileri de Hondius’tan dönen 18 yolcunun karantinaya alındığını, zayıf pozitif sonuç veren bir kişinin Nebraska’daki özel biyogüvenlik ünitesinde tutulduğunu duyurdu.

İlgili Konular: #Hollanda #Hantavirüs

İlgili Haberler

İspanya’dan Trump’a karşı yeni savunma hamlesi: Avrupa ordusu masada
İspanya’dan Trump’a karşı yeni savunma hamlesi: Avrupa ordusu masada ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO ve Avrupa’ya yönelik sert çıkışları, Avrupa Birliği içinde tarihi bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, Avrupa’nın güvenliğini artık yalnızca NATO’ya emanet edemeyeceğini söyleyerek “AB ordusu” çağrısı yaptı.
Petrol piyasasında Trump fırtınası: 'Ateşkes yaşam desteğine bağlı'
Petrol piyasasında Trump fırtınası: 'Ateşkes yaşam desteğine bağlı' ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesin "yaşam desteğine bağlı" olduğunu açıklamasının ardından küresel piyasalarda tansiyon yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı. Hürmüz Boğazı’nda askeri operasyonların yeniden başlama ihtimali ve kritik Trump-Şi zirvesi öncesinde enerji piyasaları yeniden 108 dolar sınırına dayandı.
Trump eleştirisi pahalıya patladı: Avustralyalı müzisyen ABD’ye alınmadı
Trump eleştirisi pahalıya patladı: Avustralyalı müzisyen ABD’ye alınmadı Avustralyalı müzisyen Keli Holiday, gerekli vize belgelerine sahip olmasına rağmen Kanada sınırında gözaltına alındığını ve ABD’ye yeniden girişine izin verilmediğini açıkladı. Olayın ardından gözler, sevgilisi Abbie Chatfield’ın geçen yıl Donald Trump hakkında yaptığı tartışmalı paylaşıma çevrildi.