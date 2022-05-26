Dünyaca ünlü oyuncu Jamie Bartlett hayatını kaybetti
Angelina Jolie, Hillary Swank gibi isimlerle seçkin filmlerde oynayan ödüllü oyuncu Jamie Bartlett, 55 yaşında hayatını kaybetti.
Mandela filmiyle ünlenen Britanya doğumlu Güney Afrikalı aktör Jamie Bartlett, 55 yaşında hayatını kaybetti. Barlett'in ailesi aktörün hayatını kaybettiğini doğruladı.
JAMİE BARTLETT KİMDİR?
Bartlett, Cape Town Üniversitesi’nde konuşma ve drama eğitimi aldı. Londra’daki Chrysalis Tiyatro Oyunculuk Okulu’nda lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra sinema sektörüne girdi.
Kariyerine Amerikan filmlerinde başlayan Bartlett, American Ninja 2 ve American Ninja 5'te oynadıktan sonra Angelina jolie'yle Beyond Borders'ta oynamıştı.
2004'de Britanya draması Red Dust'ta Hillary Swank'la birlikte oynadı. 2007'de Prey'de izlediğimiz ünlü oyuncu 2010'da White Lion'da boy gösterdi.
Idris Elba ile oynayan oyuncu ayrıca Rhythm City'de David Genaro, Isidingo'da Mike O'Reilly karakterlerini de canlandırmıştı.
Generations'tan tanıdığımız ünlü oyuncu Camilla Waldman ile evlenen Bartlett bir oğul sahibi olduktan sonra boşanmıştı.
Ünlü oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.
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