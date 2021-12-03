Dünya’ya en yakın süper kütleli kara delik çifti keşfedildi

03 Aralık 2021 Cuma, 16:46

Fransa’daki Strazburg Gözlemevi’nde görev yapan gök bilimci Karina Voggel, son yapılan araştırmalarda bulunan iki süper kütleli kara deliğin, bugüne kadar keşfedilen en yakın kara delikler olduğunu açıkladı. Newsweek’in haberine göre, Dünya’ya uzaklığı 89 milyon ışık yılı olan iki kara deliğin birbirlerine çok yakın konumda bulundukları belirtildi.

Voggel, iki süper kütleli kara deliğin birbirlerine 1600 ışık yılı kadar yakın olduklarını ve bu mesafenin bir rekor olduğunu ifade etti. Voggel, Newsweek’e demecinde, “Bulduğumuz galaksi sistemi, şimdiye kadar keşfedilen en yakın iki süper kütleli kara deliğe sahip. Birbirine bu kadar yakında konumlanan süper kütleli bir kara delik çifti daha önceden bulamamıştık” diye konuştu.