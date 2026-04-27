El Kaide bağlantılı gruplardan saldırı: Mali Savunma Bakanı öldürüldü

Mali Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, General Camara’nın öldüğü doğrulandı.

Devlet televizyonu ise patlayıcı yüklü bir aracın, başkent Bamako’nun yaklaşık 15 kilometre kuzeyindeki Kati kasabasında bulunan Camara’nın evine sürüldüğünü duyurdu.

Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Hafta sonundaki saldırıları, terör örgütü El Kaide’nin bölgesel yapılanması olarak bilinen Cemaat Nusrat el-İslam vel-Müslimin (JNIM) ile Tuareg ağırlıklı ayrılıkçı grup Azawad Kurtuluş Cephesi (FLA) üstlendi.

Gruplar, cumartesi günü başkent dahil birçok bölgede eş zamanlı saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Bu saldırılar, iki grubun ilk kez birlikte hareket etmesi açısından dikkat çekti.

BAŞKENT VE KUZEYDEKİ KENTLER HEDEF ALINDI

Saldırılar yalnızca başkent çevresiyle sınırlı kalmadı. Bamako Havalimanı yakınlarının yanı sıra ülkenin kuzeyindeki Mopti, Sevare ve Gao kentleri de hedef alındı.

Hükümet, saldırıları “terör eylemi” olarak nitelendirirken, olaylarda sivil ve askerlerden oluşan en az 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Çok sayıda saldırganın da etkisiz hale getirildiği belirtildi.

FLA sözcüsü, Mali ordusunun, cumartesi günkü saldırının ardından kuzeydeki stratejik Kidal kentinden çekildiğini öne sürdü.

Mali Genelkurmay Başkanı General Oumar Diarra ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ordunun Kidal’dan ayrıldığını ve birliklerin Anefis kentinde yeniden konuşlandırıldığını doğruladı.

Ayrılıkçı gruplar, Rusya’ya da çağrıda bulunarak Mali’deki askeri yönetime verdiği desteği yeniden değerlendirmesini istedi.

Açıklamada, bu desteğin sivil halkın yaşadığı sıkıntıları artırdığı savunuldu.

Mali’de son yıllarda ayrılıkçı isyancılar ile cihatçı grupların saldırıları sıklaşırken, askeri yönetim güvenlik sorununu çözmekte zorlanıyor.

