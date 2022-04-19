El Kassam Tugayları: İsrail savaş uçaklarına roketle karşılık verildi

19 Nisan 2022 Salı, 03:44

Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin ve polisler ile Filistinliler arasında yaşanan olayların ardından tansiyon daha da yükseldi. İsrail'in, Hamas'a ait bir askeri atölyeyi vurmasının ardından El Kassam Tugayları tarafından karşılık gecikmedi.

Hamas Hareketi'ne bağlı el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğini duyurdu.

El Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hava savunmamız, salı sabahı yerel saatle tam 01.35'te Gazze Şeridi semalarındaki Siyonist savaş uçaklarına karadan havaya roketlerle karşılık vermiştir" ifadeleri yer aldı.

İSRAİL ASKERİ ATÖLYEYİ VURDU

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait savaş malzemesi üretimi yapılan bir atölyenin vurulduğunu bildirmişti. Açıklamada, "Savaş uçakları bu gece birkaç hücumla Gazze Şeridi'ndeki birkaç hedefe ve Hamas'a ait savaş malzemelerinin üretildiği bir atölyeye saldırı düzenledi" ifadeleri yer aldı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin coğrafyasında son dönemde artan gerilimden Hamas'ı sorumlu tutmuştu.