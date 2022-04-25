El Salvador, OHAL süresini 30 gün daha uzattı.
El Salvador'da OHAL süresi 30 gün daha uzatıldı.
Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.
El Salvador çete üyelerine yönelik mücadelede bir karar daha aldı.
El Salvador'da, çete üyelerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 27 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 30 gün uzatıldı. El Salvador Kongresi'nde tartışılan OHAL'in 30 gün daha uzatılması teklifi, 84 milletvekilinden 67'sinin oyuyla kabul edildi.
Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, karardan memnuniyetini dile getirerek, "Bir gün ülkemizin düştüğü bu çukurdan çıkmasını istiyorsak, muhalefete ve onun kanlı oylarına karşı erdemli halk tek cephe açmalıdır" ifadesini kullandı.
GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 16 BİNİ AŞTI
Operasyonlarda yakalanan çete liderlerinin fotoğraflarını paylaşan Bukele, Mara Salvatrucha (MS13) çetesi liderlerinden birini daha ele geçirdiklerini söyledi.
Hükümet rakamlarına göre 25 Mart'tan bu yana devam eden operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 16 bini aştı.
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