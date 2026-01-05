Elon Musk ile Petro arasında 'Escobar' polemiği

SpaceX’in kurucusu milyarder Elon Musk ile Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro arasında sosyal medyada yaşanan sıra dışı tartışma, uluslararası siyasette yeni bir gerilim başlığına dönüştü.

Musk’ın, Petro’nun Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakalanmasına ilişkin paylaşımına, uyuşturucu baronu Pablo Escobar’la özdeşleşen bir ifadeyle yanıt vermesi tepki çekti.

ABD’nin Venezuela’da düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyon, dünya genelinde yankı uyandırdı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda operasyona tepki göstererek uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

Petro’nun paylaşımına Elon Musk’tan gelen yanıt ise tartışmanın fitilini ateşledi. Musk, Escobar döneminde Kolombiya’da devlet görevlilerine yönelik tehditlerin simgesi haline gelen “¿Plata o plomo?” (Para mı, kurşun mu?) ifadesini kullandı.

Söz konusu ifade, ülkede narkoterör döneminin en karanlık sembollerinden biri olarak biliniyor.

Musk, ifadenin ne amaçla kullanıldığına dair herhangi bir açıklama yapmadı.

“NE PARA NE KURŞUN”

Kolombiya Devlet Başkanı Petro, Musk’ın sözlerine gecikmeden yanıt verdi. Kendisine yönelik yasa dışılık ima eden söylemleri reddeden Petro, “Ne para ne kurşun; insanlığı daha iyi bir noktaya taşıyacak olan sevgi ve özgürlüktür” ifadelerini kullandı.

Petro, halktan aldığı yetkiyle görev yaptığını vurgulayarak, “Halkım için adalet sağlamak üzere seçildim. Beni savunup savunmayacağına yalnızca halkım karar verir” dedi.

Petro’nun yanıtı yalnızca politik bir karşılıkla sınırlı kalmadı. Kolombiya lideri, Musk’ın uzay projelerine de atıf yaparak, insanlığın uzayı “kaçış” aracı olarak değil, yaşamı evrene yayma sorumluluğu çerçevesinde ele alması gerektiğini savundu.

Petro, bu hedefin tek bir kişi ya da sermaye grubuyla değil, “tüm insanlığın ortak çabasıyla” mümkün olabileceğini ifade etti.

Tartışma, Kolombiya’da uyuşturucu kartellerinin yarattığı travmanın hâlâ canlı olduğunu bir kez daha gündeme getirdi.

Pablo Escobar ve benzeri figürlerin çağrıştırdığı ifadeler, aradan geçen on yıllara rağmen kamuoyunda güçlü bir tepki yaratıyor.

GERİLİMİN ARKA PLANI

Musk-Petro polemiği, Kolombiya, ABD ve Venezuela arasındaki ilişkilerin gerildiği bir dönemde yaşandı.

ABD’nin Caracas’taki operasyonu bölge genelinde diplomatik tepkilere yol açarken, Petro bu adımı Venezuela’nın egemenliğine aykırı olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise operasyonla ilgili açıklamalarında Petro’yu hedef alarak Kolombiya’nın ABD’ye yönelik kokain trafiğinde rol oynadığını öne sürdü.

Trump’ın “kendine dikkat etmeli” şeklindeki sözleri, Bogotá-Washington hattındaki tansiyonu daha da yükseltti.

Elon Musk’ın, operasyonu öven eski Kolombiya Savunma Bakanı Juan Carlos Pinzón’un videosunu paylaşması da tartışmaları derinleştirdi.