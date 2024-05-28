Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'den önemli analizler: İsrail-Filistin savaşında Kasım ayına kadar manevra imkanı yok!

Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:54

Güncelleme: 28.05.2024 - 15:01

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın aktardığına göre, İsrail ordusunun Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı bir yerleşkeye yönelik düzenlediği saldırıda çoğu yanarak olmak üzere en az 45 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Başbakanı Netanyahu saldırının ardından yaptığı açıklamada, saldırının “trajik bir hata” olduğunu söyledi ve savaşı bitirme niyetinde olmadığını belirtti.

NETANYAHU'NUN ASIL AMACI...

Dünya kamuoyunu sarsan saldırıya ilişkin Cumhuriyet TV’de değerlendirmelerde bulunan Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, “Geçen yıl Netanyahu New York’ta BM (Birleşmiş Milletler) toplantısında gazeteciler amacını sorduğunda bir harita ile yanıt verdi. O haritada Batı Şeria ve Gazze yoktu, her ikisini de İsrail olarak göstermekteydiler. Netanyahu’nun amacı işte budur” dedi.

Netanyahu’ya yönelik açılan yolsuzluk davalarını anımsatan Özülker, Netanyahu’nun aşırı sağcı koalisyon partilerinin isteklerini yeniden seçilmek adına reddedemeyeceğini aktardı. Özülker, “Başbakanlığı düştüğü anda Netanyahu’nun hakim karşısına çıkıp mahkum olacağı kesin” diye konuştu.

Netanyahu’nun, Hamas’ın 7 Ekim saldırısını bir fırsat olarak gördüğünü ve katliama gerekçe gösterdiğini söyleyen Özülker, “Bütün Filistinlilere evvela 'gidin' dediler ama onlar gitmedi. Nihayetinde öldürmeye başladı ve Refah’ta topladılar. Refah halihazırda küçücük bir yer. Bir buçuk milyon insan orada en ufak bir hareket marjı olmadan yaşamaktalar. Refah’ı da boşalttıkları takdirde Gazze topyekün İsrail’in eline geçecek” ifadelerini kullandı.

ABD KİLİT ÜLKE!

Uluç Özülker ABD’nin İsrail-Filistin savaşında kilit ülke olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

“Dünyanın ne diyeceğini düşünmemeli. Dünya bugüne dek bir şey diyemedi. Dünyadaki hiçbir ülke ABD’yi karşısına alamaz, buna güç ve imkan yok. Batı dünyası başlangıçta İsrail’e topyekün arka çıktı. Bu meselenin asıl muhatabı ABD’dir. Arzu etse desteklemez, silah vermez veya baskı yapar bugüne kadar engellerlerdi.”

Özülker, ABD’nin İsrail’e yönelik ciddi bir baskı kurmamasının nedenini ise şöyle açıkladı:

“ABD’de kasım ayında seçim yapılacak. Amerikan toplumunun beşte birini evanjelistler oluşturuyor. Evanjelistler yarı yahudididir ve İsrail’i sonuna kadar desteklerler. Amerika’da CEO’ların yüzde 70’i yahudidir ve seçimleri maddi anlamda desteklerler. Kasım ayına kadar Biden’ın hareket kabiliyeti sıfır.”

"MASAYA OTURMAK İÇİN TARAFSIZ KALMALI"

Filistin’in şu anda bir katliama uğradığı net olmakla birlikte bu meseleye dahil olmanın tarafsız olmayı gerektirdiğini vurgulayan Özülker, “Filistin’i savunacaksanız İsrail’i yok sayamazsınız. Biz ülke olarak Hamas’ı tercih ettik. Bugünkü koşullarda masaya gittiğimiz zaman tarafımız belli. Bu dünya çapındaki ortak tutumla örtüşmüyor. Arap ülkeleri dahi Hamas’ı koşulsuz desteklemiyor” ifadelerini kullandı.