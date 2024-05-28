İsrail tanklarının, Refah'ın merkezine girdiği bildirildi

Yayınlanma: 28.05.2024 - 12:45

Güncelleme: 28.05.2024 - 12:45

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, İsrail tanklarının, ilk kez Refah'ın merkezine ulaştığını açıkladı.

Görgü tanıkları, tankların Refah'ın simge yapılarından biri olan El Avde camisi yakınlarında görüldüğünü söyledi.

İsrail ordusu, güçlerinin Refah bölgesinde operasyonlarına devam ettiğini belirtirken, şehir merkezine doğru ilerledikleri yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmadı.

İsrail'in, 45 Filistinlinin ölümüne yol açan Refah'taki çadırlara hava saldırısına yönelik uluslararası tepkilere rağmen, gece boyunca kenti hava saldırıları ve tank ateşiyle vurduğu bildirildi. Bölge yetkilileri, o saldırıdan bu yana Refah'ta en az 26 kişinin daha İsrail ateşiyle öldürüldüğünü söyledi.

İsrail tanklarının, batı mahallelerine doğru ilerlediği, Refah'ın batısındaki Zurub tepesinde pozisyon aldığı kaydedildi. Görgü tanıkları, Zurub bölgesinde İsrail askerleri ile Hamas militanları arasında çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail ordusunun uzaktan kumandalı zırhlı araçlar getirdiğini ve bunların içinde ya da çevresinde herhangi bir personel izine rastlanmadığını söyledi.

Bir bölge sakini, “Tel Al-Sultan'da her yere tank mermileri düşüyor. Refah'ın batısında gece boyunca ateş altında kalan çok sayıda aile evlerini terk etti” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Salı günü bildirdiğine göre, Mayıs ayı başından bu yana yaklaşık bir milyon kişi Refah'taki İsrail saldırısından kaçtı.