En derin gölün dibinde 540 milyar dolarlık keşif! Kod adı: 'Beyaz Altın'

Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:40

Güncelleme: 30.09.2024 - 11:40

Bilim insanları, ABD'nin en büyük gölünün derinliklerinde sıra dışı bir keşfe imza attı. Yapılan incelemeler sonucunda, gölün dibinde 18 milyon ton gibi rekor bir miktarda lityum olduğu keşfedildi. Bilim insanları daha önce yaptıkları bir araştırmada bu rakamı 4 milyon ton olarak belirlemişti.

Gölde keşfedilen ve "beyaz altın" olarak da bilinen devasa lityum rezervi sayesinde 382 milyon elektrikli araç için batarya üretebileceği belirtiliyor.

"LİTYUMUN SUUDİ ARABİSTANI"

Çalışmanın yazarından biri olan Riverside Üniversitesi jeokimya profesörü Michael McKibben, "Bu dünyanın en büyük lityum tuzlu su yataklarından biri. ABD'nin lityumda tamamen kendi kendine yetebilir hale gelmesini ve Çin üzerinden yapılan ithalatı durdurmasını sağlayabilir" dedi.

Kaliforniya valisi Gavin Newsom, daha önce Salton Gölü'nü "lityumun Suudi Arabistanı" olarak nitelendirmişti. Yeni keşifle birlikte gölün dünyanın en büyük lityum kaynağı olduğu tescillendi.

ÇEVRESEL ETKİLER

Öte yandan, lityumu gölden çıkarmak tehlikeler de içermiyor değil. SFGATE'e göre, lityuma ulaşmak kolay olmayacak ve "binlerce metre derinlikteki lityumun çıkarılması için jeotermal üretim kuyuları gerekecek. Lityum çözüldüğünde ise sıvı yer altına geri pompalanacak."

Böyle bir durumda, yakınlarda yaşayan 180 bin civarında kişi sondaj nedeniyle etkilenebilir. Sürecin tamamlanması için gereken büyük miktarda su nedeniyle Colorado Nehri'nden gelen su kaynağı da zarar görebilir.