Endonezya lideri, kayınpederini 'ulusal kahraman' ilan etti

Endonezya hükümeti, insan hakları ihlalleri, yolsuzluk ve baskıcı yönetimle suçlanan eski Devlet Başkanı Suharto’yu “ulusal kahraman” ilan etti.

Karar, Suharto’nun eski damadı olan mevcut Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından alındı ve ülke genelinde insan hakları savunucularının sert tepkisine yol açtı.

Suharto, pazartesi günü Ulusal Kahramanlar Günü töreninde bu unvanı alan 10 isim arasında yer aldı. Böylece, 200’den fazla kişinin bulunduğu “ulusal kahramanlar” listesine, Endonezya’nın ilk cumhurbaşkanı Sukarno’nun yanına eklendi.

Törende, Prabowo, Suharto adına ödülü kızı Siti Hardiyanti Rukmana ve oğlu Bambang Trihatmodjo’ya takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Askeri Sekreteri törende, “Orta Cava’dan çıkan önemli bir figür, bağımsızlık mücadelesinin kahramanı General Suharto, ulusal bağımsızlık döneminden itibaren öne çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

30 YILLIK YÖNETİM

1986’da 86 yaşında ölen Suharto, 1967’de Sukarno’dan iktidarı devralarak 30 yılı aşkın bir süre ülkeyi demir yumrukla yönetti.

Bağımsızlığını 1945’te Hollanda ve Japonya’dan kazanan Endonezya’da, Suharto dönemi boyunca askerî vesayet, yolsuzluk, nepotizm ve insan hakları ihlalleri sıkça gündeme geldi.

Suharto, 1997–1998 Asya mali krizinin ardından ülke kaosa sürüklenince iktidardan düşmüş, ancak yargılanmadan hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz hafta, aralarında 500’den fazla sivil toplum temsilcisi, aktivist ve akademisyenin bulunduğu bir grup, Prabowo’ya bir mektup göndererek bu karardan vazgeçilmesini talep etti.

Mektupta, Suharto’ya kahraman unvanı verilmesinin “demokrasiye ihanet” ve “tarihin tehlikeli biçimde yeniden yazılması” anlamına geldiği vurgulandı.

İnsan hakları örgütü KontraS (Kayıplar ve Şiddet Mağdurları Komisyonu) ise kararı “ahlaki bir çöküş” olarak nitelendirerek, “Suharto, devlet şiddeti ve insan hakları ihlalleriyle suçlanan biri olarak, ulusal kahraman unvanını hak etmiyor” dedi.

HÜKÜMET KARARINI SAVUNUYOR

Devlet Sekreteri Prasetyo Hadi, hükümetin kararını savunarak, “Bu, öncülerimizi, özellikle ülkeye olağanüstü katkılar sunmuş liderlerimizi onurlandırmanın bir yolu” açıklamasını yaptı.

Yeni ulusal kahramanlar arasında, öldürülen işçi aktivisti Marsinah ve 2009’da hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Abdurrahman Wahid de yer alıyor.