MHP'den dikkat çeken Anayasa çıkışı: 'Tartışmaya açarlarsa...'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş partilerin grup başkanvekilleri ile 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında bir araya gelecek. Görüşmenin gündemi komisyonun süresi ve komisyonun hazırlayacağı rapor olacak.

Hazırlanacak ortak rapor, Meclis Genel Kurulu'nun bilgisine sunulacak. Ardından olası yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

"İLK DÖRT MADDE TARTIŞMA DIŞI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız anayasanın ilk 4 maddesi ile 42. ve 66. maddesinin tartışmaların dışında olduğunu dile getirdi.

Yıldız, şöyle konuştu:

"Hazırlamış olduğumuz rapor, Türk Devleti’nin kırmızı çizgilerinin, kuruluş felsefesinin dışında olması zaten düşünülemezdi

Anayasa’mızın ilk 4 maddesini, 42. ve 66. maddeyi tartışmaların dışında düşünüyoruz. Bunlar Devlet'in temel direkleridir. Bunlar tartışılmaz

Tartışmaya açarlarsa tarafımızdan nezaketen dinlenir ama itibar görmez çünkü burada yapılan şey Devlet'i yeniden yapılandırma değil terörün sonlandırılması için birlikte mesai harcamaktır"