Endonezya’da sahilde meditasyon yapan 10 kişi dalgalara kapılarak yaşamını yitirdi

13 Şubat 2022 Pazar, 13:26

Endonezya’nın doğusunda sahilde meditasyon yapmak için bir araya gelen 10 kişinin dev dalgalara kapılarak yaşamını yitirdiği belirtildi. The Straits Times’ın haberine göre, 23 kişilik bir grup meditasyon yapmak için gece yarısından sonra Endonezya’nın Doğu Cava eyaletine bağlı Payangan sahilinde bir araya geldi. Polis şefi Hery Purnomo, yerel basına yaptığı açıklamada, denize çok yakın bir noktada bulunan grubun, dev dalgalara kapılarak sürüklendiğini bildirdi.

Purnomo, grubun ne tür bir ritüel gerçekleştirmek için toplandığının henüz belirlenemediğini ancak konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Yetkililer, denize sürüklenen gruptan 10 kişinin cesedine ulaşıldığını, 12’sinin kurtarıldığını ve 40 yaşlarındaki bir kişiden henüz haber alınamadığını belirtti.

UYARI YAPILMIŞTI

Sık sık tsunami ve gelgit dalgalarının görüldüğü ülkede halka denize girmeme ve sahil kenarlarında bulunmama uyarısı yapılmıştı.

Doğu Cava’nın Malang semtinde 2021’de iki yerli turist dalgalara kapılarak hayatını kaybetmişti.

2019’da da Lampung eyaletindeki plajda 5 kişi dalgalar tarafından denize sürüklenerek yaşamını yitirmişti.



