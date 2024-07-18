‘Enerjiden istihbarata...’ Türkiye ve Nijer arasında iş birliği anlaşması

Yayınlanma: 18.07.2024 - 17:22

Güncelleme: 18.07.2024 - 17:22

Türkiye ve Nijer arasında enerji, madencilik, istihbarat ve savunma konularını kapsayan bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Çarşamba günü Nijer'in başkenti Niamey'i ziyaret etti.

Türk heyeti, bakan mevkidaşlarının yanı sıra, Nijer cunta hükümetinin lideri, General Abdurrahman Tiani ile görüştü.

Tiani, eski Nijer başkanı Muhammed Bazum’u devirdikten sonra ülkenin eksenini tamamıyla değiştirdi.

Anlaşma, batı Afrika ülkesi Nijer’in batılı ülkelerle yapmış olduğu savunma ve madencilik konularındaki anlaşmalarını büyük oranda feshettikten sonra gerçekleşti. Cunta hükümeti, tüm ABD ve Fransız askerlerini ülkeden kovdu.

FİDAN AÇIKLADI

Nijer Başbakanı Ali Mahaman Lamine Zeynin'in, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinden iki ay sonra, Türk bakanları Niamey’i ziyaret etti.

Çarşamba günü Fidan, görüşmelerinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Türk ve Nijerli yetkililerin savunma ve istihbarat alanında iş birliğinin gelişimini ele aldıklarını söyledi.

Bir Türk savunma bakanlığı yetkilisi, Güler'in Türkiye ile Nijer arasında savunma ve askeri eğitim alanlarında iş birliğini artırmanın yollarını görüştüğünü açıkladı.

EN BÜYÜK URANYUM ÜRETİCİSİ

Enerji Bakanlığı ise, Türkiye ve Nijer’in enerji ve madencilik konusunda karşılıklı gelişimi için irade beyanı imzaladağını açıkladı.

Nijer, Afrika'nın en yüksek dereceli uranyum cevherlerine sahip ve aynı zamanda dünyanın yedinci büyük uranyum üreticisi.

Reuters’ın haberine göre bir Türk diplomatik kaynak, Türkiye’nin Akkuyu nükleer santrali için Nijer’den uranyum almak niyetinde olmadığını söyledi.