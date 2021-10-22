Enfeksiyon sanarak gitti, gerçek ortaya çıkınca şok oldu

22 Ekim 2021 Cuma, 17:57

İngiltere, Kent'teki Margate'den Daniel Jackson, dokuz yıl önce ilk kez sulu ve tahriş olmuş gözü için gittiği doktorlar, kendisini antibiyotik ve göz damlası ile tedavi etmeyi önermişti.

Ancak semptomları kaybolmayan adamın daha sonraki taramalarında burun çevresindeki kemiklerde boşluklar ve büyüyen bir tümör olduğunu ortaya çıktı. Tedavi edilmesi için ise sağ gözünün çıkarılması gerekiyordu.

Daily Mail gazetesinin aktardığına göre; göz tahrişi semptomları başladığında Jackson, pratisyen hekiminden randevu almakta gecikmişti. Ciddi bir tıbbi sorun olduğunu düşünmeyerek, tahriş olmuş gözü için doktora giderek vakit kaybetmek istemiyordu.

Zaman içerisinde yüzünün içinde büyüyen "koca tümörü” ortaya çıkaran film kendisine gösterildiğinde "inanmadığını" anlatan Jackson o anı şu sözlerle anlattı:

“Masum göz sulanmamın neden durmadığını öğrenmeye gelip, ölüm emri verilmiş bir adam gibi ayrıldım. Kanserim sinüslerimden birinde, yüzün içinde gömülüydü ve kontrolsüzce büyümüştü."

Jackson, rekonstrüktif cerrahi müdahaleyle yüzündeki açık deliği kapattırdı ancak yüzünde büyük bir yara iziyle kaldı. Şimdi deneyimini, hayır kurumlarıyla çalışarak yüz farklılığı olan insanlar için farkındalık yaratmak için kullanıyor.

Verilere göre; burun ve sinüs kanserleri her yıl yaklaşık 460 İngiliz ve 2 bin ABD'lide görülüyor.