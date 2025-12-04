Epstein Adası’ndan yeni görüntüler: Neyi gizliyor, neyi ortaya çıkarıyor?

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin Demokrat üyeleri, Jeffrey Epstein’ın Karayipler’deki özel adasında çekilmiş yeni fotoğraf ve videoları kamuoyuna sundu. Daha önce hiç yayınlanmamış bu görüntüler, Epstein’ın yıllarca sürdürdüğü cinsel istismar ağının merkezine bir kez daha ışık tutuyor.

Komite tarafından paylaşılan görüntüler, adadaki yapıların içini ayrıntılı biçimde gösteriyor. Bir odada duvarlarında maskeler bulunan, dişçi koltuğunu andıran bir düzenek; başka bir odada ise hızlı arama tuşlarında yalnızca isimlerin yazılı olduğu bir sabit telefon yer alıyor. Darren, Rich, Mike, Patrick ve Larry isimlerinin seçili olması dikkat çekti.

Bir başka fotoğrafta ise bir çalışma odasına ait kara tahta bulunuyor. Tahtada “power”, “deception”, “plots”, “political” gibi ifadelerin yer alması, adanın sadece fiziksel değil, sembolik açıdan da nasıl bir mekanizma kurduğunu gösteriyor. Kadın isimlerinin yer aldığı bölümler güvenlik gerekçesiyle sansürlendi.

Paylaşılan videolar, Little St. James Adası’ndaki malikânenin havuz, palmiyeler ve kıyıya paralel yürüyüş yollarıyla lüks bir tatil tesisi görünümünde olduğunu ortaya koyuyor.

Bu yapı, Epstein’ın yüksek profilli misafirlerini ağırladığı, aynı zamanda suç ağını kamufle ettiği alanlar olarak yıllardır soruşturmaların odağında.

“HALKIN GERÇEĞİ GÖRMESİ İÇİN YAYINLIYORUZ”

Gözetim Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi Robert Garcia, yayımlanan görüntülerin soruşturmada şeffaflık sağlama amacı taşıdığını belirtti.

Garcia, “Bu yeni görüntüler Epstein’ın dünyasına rahatsız edici bir bakış sunuyor. Amacımız, Epstein’ın korkunç suçlarına dair tam resmi ortaya koymak” ifadelerini kullandı.

Görüntülerin yayımlanması, ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre önce Adalet Bakanlığı’na Epstein’la ilgili tüm belgelerin açıklanmasını zorunlu kılan yasayı imzalamasının hemen ardından geldi. Belgelerin günler içinde kamuya açıklanması bekleniyor.

Kongre Komitesi, Karayipler’deki iki adada Epstein’a sağlanan yasal ve mali ayrıcalıkların nasıl oluşturulduğunu incelemek için ABD Virjin Adaları Başsavcısı Gordon Rhea’dan da yeni belgeler talep etti.

Komite, 2020’de bölge yetkililerinin Epstein hakkında yürüttüğü soruşturma ve milyonlarca dolarlık uzlaşmaların ayrıntılarını öğrenmek istiyor.

5 BİN YENİ FİNANS BELGESİ İNCELENİYOR

Komite sözcüsünün CNN’e verdiği bilgiye göre, JP Morgan Chase ve Deutsche Bank’tan talep edilen finansal kayıtlara ilişkin yaklaşık 5 bin belge komiteye ulaştı. Cumhuriyetçi üyeler, Epstein’ın mali ilişkilerinin yeni bağlantılar ortaya çıkarabileceğini savunuyor.

Sözcü, “Bu materyaller inceleniyor ve uygun olanlar kamuoyuna açıklanacak” dedi.

Cumhuriyetçiler ayrıca Demokratların bugün paylaştığı görüntülerin “seçici ve eksik” olduğunu iddia ederek eleştirilerini sürdürdü.

Jeffrey Epstein’ın özel adaları Little St. James ve Great St. James, yıllarca uluslararası soruşturmaların merkezinde yer aldı. Adalarda Epstein’ın birçok genç kız ve kadını istismar ettiği, bazılarını ise zengin ve etkili isimlere “yönlendirdiği” iddiaları gün yüzüne çıkmıştı.

Epstein’ın en bilinen mağdurlarından Virginia Giuffre, anılarında adalarda yaşadıklarını “en ağır şiddet ve korkunun hakim olduğu bir cehennem” olarak nitelendirmiş, 18 yaşındayken bir dünya liderine “satıldığını” iddia etmişti.

Adalar 2023’te milyarder yatırımcı Stephen Deckoff tarafından satın alındı.