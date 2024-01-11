Epstein davasında iki Türk vatandaşı: İddianamede isimleri yer aldı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:07

Güncelleme: 11.01.2024 - 12:16

Yaşları 14 ila 18 arasında olan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulundu.

Epstein’in özel uçağı "Lolita Express" ile reşit olmayan kız çocuklarını kendisine ait adaya taşıdığı iddia edildi. Epstein’in özel uçağının pilotu Nadya Marçinko'ya, "Türkiye’den de çocuk götürülüp götürülmediği" sorusunun ardından Türkiye'nin ilgi odağı olan davanın 943 sayfalık iddianamesi savcılık tarafından kamuoyuna açıldı.

Aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimlerin yer aldığı listede, iki Türk vatandaşının da adı yer aldı.

İddianameye göre, Türk vatandaşı Refia Banu Küçükköylü'nün ismi "Lolita Express"in 1-3-5 Haziran 2001 tarihlerindeki uçuş listesinde yer aldı.

Epstein'in komşusu olduğu öne sürülen Türk vatandaşı olan Türabi Fırat'ın ismi ise yalnızca iş için "Lolita Express"e bindiği konusunda iddianamede yer aldı.

Küçükköylü’nün, Epstein’in uçağında, Andrew ve Epstein tarafından tacize uğradığı gerekçesiyle dava açan Virginia Giuffre’yle birlikte seyahat ettiği öne sürülmüştü. İngiliz medyası, Epstein'in cinsel istismar suçlarından Küçükköylü’nün bilgisi olup olmadığı konusunda bir bilginin olmadığını ifade etmişti. İkinci isim Turabi Fırat’ın ise o tarihlerde ABD’de beş yıldızlı bir otelde yiyecek içecek müdürü olarak görev yaptığı iddia ediliyor. Bu kişinin iş amaçlı olarak Epstein’in uçağına bindiği tahmin ediliyor.

"Lolita Express"'in pilotu Marçinko ayrıca, “15 yaşındaki Jane Doe #102 kod adlı mağdur için Jeffrey Epstein ve/veya Ghislaine Maxwell tarafından çeşitli pasaportlar alındığını ve daha sonra Palm Beach, New York, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, St. Louis, Avrupa, Karayipler ve Afrika’ya götürüldüğünü biliyor muydunuz? Bu aynı zamanda Jeffrey Epstein’ın Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden (Çekya) ve Asya ülkelerinden çocuk kaçırdığı ve getirdiği anlamına geliyor. Bunun farkında mıydınız? Jean Luc Brunel, uluslararası çocuk ticaretinde Epstein’ın ortağı mı? Jeffrey Epstein’ın, Jane Doe #102 kod adlı mağduru istismar ettikten sonra, soylulara, siyasetçilere, akademisyenlere, iş insanlarına da pazarladığını biliyor muydunuz?” sorusuna sessiz kalma hakkını kullandı.

NE OLMUŞTU?

Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini söyleyerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirtmişti.